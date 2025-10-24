Запертая в квартире женщина выпрыгнула со второго этажа после изнасилований и избиений

Жительница Москвы выпрыгнула с балкона квартиры после того, как ее партнер избил ее, изнасиловал и запер без телефона, сообщает Следственный комитет. Против мужчины возбуждено уголовное дело по пяти статьям: изнасилование, насильственные действия сексуального характера, незаконное лишение свободы, угроза убийством и истязание.

По версии следствия, 11 октября мужчина избил свою партнершу до потери сознания, на следующий день она пришла в себя и обратилась к врачам, ей диагностировали сотрясение мозга. Через несколько дней он уговорил ее вернуться домой и снова избил, а потом начал насиловать, угрожая убийством. По данным «Московского комсомольца», он продолжал насиловать женщину в течение двух суток, в том числе с использованием включенного блендера.

После нападения мужчина забрал у пострадавшей мобильный телефон и закрыл ее в квартире, продолжая угрожать убийством, сообщает СК. Чтобы спастись, женщине пришлось выпрыгнуть из окна балкона. На улице один из прохожих вызвал ей скорую помощь. МК уточняет, что после падения со второго этажа она получила травму головы и перелом лодыжки.

По данным МК, 47-летний дальнобойщик переехал в квартиру 49-летней учительницы математики в августе. Ее родственники сообщили изданию, что он начал пить, а потом напал на партнершу, когда она обвинила его в измене. СК при этом утверждает, что он долгое время употреблял алкоголь и бил женщину из-за ревности.

Московские силовики задержали мужчину и предъявили ему обвинение по пяти статьям Уголовного кодекса. Следствие заявило, что будет ходатайствовать перед судом об аресте мужчины на время следствия.