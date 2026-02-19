Россиянин подорвал себя гранатой при задержании

Житель села Николаевка Ростовской области подорвал себя гранатой при попытке задержания сотрудниками полиции. Он ранил двоих полицейских и погиб. Об этом сообщает региональное региональное управление МВД.

Имя мужчины в тексте не называется. Известно, что он родился в 1981 году и находился в федеральном розыске. Он оказал сопротивление при задержании, раненые им полицейские доставлены в больницу.

RTVI пишет, что задержание полицейские попытались осуществить около шести часов утра. Дата инцидента в публикации МВД не называется. На место происшествия прибыла следственная группа полиции и саперная группа ОМОН — они будут устанавливать все обстоятельства случившегося. Власти считают, что мужчина применил боевую гранату.

Новость дополняется…