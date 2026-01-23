EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Криминал

Россиянин избил мать и попытался взорвать ее гранатой

2 минуты чтения 10:37

Житель Барнаула избил свою пожилую мать, а затем, когда она решила попросить помощи, попытался взорвать ее гранатой. Об этом пишет региональное управление Следственного комитета (СК).

Белый порошок
Белый порошок
Родители заявили о пропаже 12-летней дочери. Когда ее тело нашли, их обвинили в убийстве
Криминал8 минут чтения

Инцидент произошел в сентябре 2025 года. Находившийся в нетрезвом состоянии 54-летний мужчина поссорился с матерью, их словесная перепалка переросла в избиения. Женщина успела позвонить родственникам и попросила их вызвать полицию, но приезд полицейских еще больше разозлил мужчину.

В доме у подозреваемого хранилось самодельное взрывное устройство, мужчина купил его и затем хранил в жилище незаконно, отмечает СК. Устройство было сделано из учебной гранаты с добавлением взрывателя, что превратило его в аналог взрывпакета.

Именно эту гранату мужчина достал после того, как увидел приехавших полицейских. Он начал преследовать выбежавшую на улицу мать, схватил ее за шею и вынул чеку из гранаты. Затем подозреваемый начал угрожать силовикам, что взорвет всех присутствующих, и бросил гранату на землю.

Женщина постарадала во время взрыва, но врачам удалось спасти ей жизнь. СК не сообщает о ее текущем состоянии здоровья, а также о серьезности травм, полученных в результате инцидента.

Мужчину обвинили в незаконном приобретении и хранении взрывных устройств, совершении покушения на убийства общеопасным способом и применении насилия в отношении представителя власти (ч.1 ст. 222.1, ч. 3 ст. 30, п. «е» ч. 2 ст. 105, ч. 2 ст. 318 УК). СК передал дело в суд.

Ранее СМИ стало известно об инциденте в Элисте, в ходе которого мужчина взорвал гранату во время ссоры с женой. Постарадавшая получила ушибы и ссадины от осколков стекла, а ее супруг не пострадал и покинул квартиру после взрыва. Позже администрация города сообщила о его задержании.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

СССР взорвал ядерную бомбу на своей территории
Общество
СССР взорвал ядерную бомбу на своей территории
Мощность была больше, чем в Хиросиме. Судьба людей никого не заботила, поэтому многие страдают до сих пор
00:01
Белый порошок
Криминал
Белый порошок
Родители заявили о пропаже 12-летней дочери. Когда ее тело нашли, их обвинили в убийстве
00:01 22 января
Первый теракт в московском метро
Криминал
Первый теракт в московском метро
Его замалчивали десятилетиями, а трех человек казнили. Но к властям до сих пор много вопросов
00:01 21 января
Дневники убийцы потрясли Россию
Криминал
Дневники убийцы потрясли Россию
История смерти Татьяны Страховой расколола общество и до сих пор не дает многим покоя
00:01 20 января
Мы переехали в горы в Армении и очень довольны
Общество
Мы переехали в горы в Армении и очень довольны
Теперь мы живем в Дилижане, планируем получить гражданство и купить здесь дом
00:01 19 января
«Я наблюдал за ней полчаса»
Криминал
«Я наблюдал за ней полчаса»
Убийца нападал на женщин, которые возвращались домой одни. Его не могли поймать, пока он сам не проболтался
00:01 18 января

Самое читаемое

Мы купили дом в Германии и очень довольны
Общество
Мы купили дом в Германии и очень довольны
Теперь у нас ипотека на 30 лет, а чтобы сэкономить, приходится делать ремонт своими руками
27 декабря 2025
Горящие новости
СМИ: у Кадырова отказали почки
Долина отказалась пустить Лурье в ее квартиру
Власти Казахстана решили изменить правила въезда для россиян
Еще одна страна перейдет на евро
У России осталось только одно крупное месторождение нефти
СМИ рассказали о состоянии сына Кадырова
Близкий к Кремлю политолог рассказал о последствиях убийства Путина
Крупнейшая компания России оказалась в глубоком кризисе
Названо самое популярное слово в русском языке
Женщина полтора года притворялась мужчиной и пожалела об этом
Общество
Женщина полтора года притворялась мужчиной и пожалела об этом
Она хотела лучше понять мужчин — но эксперимент закончился плачевно
00:01 13 января
Дневники убийцы потрясли Россию
Криминал
Дневники убийцы потрясли Россию
История смерти Татьяны Страховой расколола общество и до сих пор не дает многим покоя
00:01 20 января
Она жила в ящике под кроватью
Криминал
Она жила в ящике под кроватью
Супружеская пара похитила девушку, которая ехала автостопом. Они сделали ее рабыней на семь лет
00:01 7 января
Горящие новости
СМИ: у Кадырова отказали почки
Долина отказалась пустить Лурье в ее квартиру
Власти Казахстана решили изменить правила въезда для россиян
Еще одна страна перейдет на евро
У России осталось только одно крупное месторождение нефти
СМИ рассказали о состоянии сына Кадырова
Близкий к Кремлю политолог рассказал о последствиях убийства Путина
Крупнейшая компания России оказалась в глубоком кризисе
Названо самое популярное слово в русском языке