Россиянин избил мать и попытался взорвать ее гранатой

Житель Барнаула избил свою пожилую мать, а затем, когда она решила попросить помощи, попытался взорвать ее гранатой. Об этом пишет региональное управление Следственного комитета (СК).

Инцидент произошел в сентябре 2025 года. Находившийся в нетрезвом состоянии 54-летний мужчина поссорился с матерью, их словесная перепалка переросла в избиения. Женщина успела позвонить родственникам и попросила их вызвать полицию, но приезд полицейских еще больше разозлил мужчину.

В доме у подозреваемого хранилось самодельное взрывное устройство, мужчина купил его и затем хранил в жилище незаконно, отмечает СК. Устройство было сделано из учебной гранаты с добавлением взрывателя, что превратило его в аналог взрывпакета.

Именно эту гранату мужчина достал после того, как увидел приехавших полицейских. Он начал преследовать выбежавшую на улицу мать, схватил ее за шею и вынул чеку из гранаты. Затем подозреваемый начал угрожать силовикам, что взорвет всех присутствующих, и бросил гранату на землю.

Женщина постарадала во время взрыва, но врачам удалось спасти ей жизнь. СК не сообщает о ее текущем состоянии здоровья, а также о серьезности травм, полученных в результате инцидента.

Мужчину обвинили в незаконном приобретении и хранении взрывных устройств, совершении покушения на убийства общеопасным способом и применении насилия в отношении представителя власти (ч.1 ст. 222.1, ч. 3 ст. 30, п. «е» ч. 2 ст. 105, ч. 2 ст. 318 УК). СК передал дело в суд.

Ранее СМИ стало известно об инциденте в Элисте, в ходе которого мужчина взорвал гранату во время ссоры с женой. Постарадавшая получила ушибы и ссадины от осколков стекла, а ее супруг не пострадал и покинул квартиру после взрыва. Позже администрация города сообщила о его задержании.