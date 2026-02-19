EN
СМИ: компания из США стала ключевым поставщиком оборудования связи для российской армии

2 минуты чтения 20:43

Американская технологическая компания Ubiquiti фактически стала ключевым поставщиком коммуникационного оборудования для российской армии, говорится в расследовании Hunterbrook Media.

Антенны-радиомосты Ubiquiti составляют основу системы связи российских войск на фронте и, в частности, используются для управления дронами, выяснили расследователи.

Украинский офицер связи с позывным Джанго оценил долю оборудования Ubiquiti среди всех российских радиомостов, замеченных на линии фронта, в 80%. Он добавил, что альтернативы этому оборудованию у российской армии фактически нет.

Журналист Hunterbrook Media связался с российскими продавцами и официальными дистрибьюторами Ubiquiti по всему миру, представившись российским военным. Так издание хотело проверить, насколько легко американское оборудование попадает в Россию.

Больше десяти поставщиков согласились предоставить продукцию, подпадающую под экспортные ограничения. В частности, владелица магазина ubiquiti.ru Нина Кузнецова передала журналисту благодарственные письма от российских воинских частей за поставку беспроводных мостов «в зону боевых действий».

Представитель американской компании Multilink Solutions, являющейся официальным дистрибьютором Ubiquiti согласился отправить 450 устройств в Россию и предложил использовать турецкий адрес для обхода санкций, рассказали расследователи.

Hunterbrook Media передало российскому изданию The Insider видео, подтверждающие использование оборудования Ubiquiti российскими военными на фронте. Среди записей, в частности, сюжет «России-1» от 20 октября 2025 года, где военный взбирается на башню с антенной с логотипом Ubiquiti, материал ТАСС от октября 2025 года, на котором военный входит в операционную систему Ubiquiti airOS и другие.

Журналисты Hunterbrook Media выяснили, что общая стоимость поставок Ubiquiti в Россию выросла на 66% после начала полномасштабного вторжения в Украину в феврале 2022 года, несмотря на санкции США и ЕС. В числе экспортеров — около шести официальных дистрибьюторов компании.

Другие участники цепочек поставок переориентировали потоки через посредников в Турции, Казахстане, ОАЭ и Гонконге. США позже ввели санкции в отношении как минимум десяти таких посредников. При этом, как отмечают расследователи, среди ввезенных товаров оказались модели, выпущенные уже после введения запрета, что, по их оценке, свидетельствует о сохранении доступа к центральным складам компании.

В Ubiquiti заявили, что не знают, куда попадает продукция после продажи дистрибьюторам, но санкционные эксперты оспаривают такую позицию, говорится в расследовании.

Старший научный сотрудник Колумбийского университета и бывший сотрудник Госдепартамента США по санкционной политике Ричард Нефью заявил, что «незнание — не практическое и не правовое оправдание». Адвокат Тревор Шмитт отметил, что убедиться в доступности оборудования для российских вооруженных сил можно при минимальных усилиях.

В 2014 году Ubiquiti была оштрафована на 504 тысячи долларов за поставки оборудования в Иран в обход санкций в 2008–2011 годах, напомнили расследователи. Тогда генеральный директор компании Роберт Пера публично заявил, что подобное не повторится.

Однако журналисты Hunterbrook Media обнаружили, что официальный дистрибьютор Ubiquiti — компания Alfa Tech из ОАЭ — может продолжать работать в Иране: в мае 2025 года на иранской рекламной платформе были размещены объявления с контактами ее офисов в Тегеране и Ширазе. Комментировать эту информацию в компании отказались.

