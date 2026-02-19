EN
Долина начала все чаще получать угрозы

2 минуты чтения 18:31

Певице Ларисе Долиной после скандала вокруг квартиры в Хамовникам и суда поступают угрозы, сообщил РБК ее директор Сергей Пудовкин. По его словам, правоохранительные органы сейчас проводят процессуальные действия в отношении уже трех человек.

«Один преступник находится под подпиской о невыезде и дает показания. Относительно двух других дел проводится доследственная проверка», — рассказал Пудовкин. Он добавил, что подозреваемые принесли извинения артистке, однако решение о возможной ответственности будет принимать суд. 

«Прощать или не прощать — это решение суда. Угрозы были сделаны публично, решение по уголовному наказанию будет принимать соответствующий судебный орган», — заявил Пудовкин. Он также подчеркнул, что юристы Долиной намерены и дальше обращаться в полицию в случае поступления угроз.

По данным телеграм-канала 112, Долина опасается за свою жизнь и здоровье. В связи с угрозами представители певицы попросили закрыть судебные заседания по уголовному делу о мошенничестве, связанному с продажей ее квартиры.

Певица оказалась в центре внимания летом 2024 года после истории с продажей своей квартиры в центре Москвы. Тогда она заявила, что стала жертвой мошенников и продала пятикомнатную недвижимость стоимостью 112 миллионов рублей под их влиянием.

Суд первой инстанции встал на сторону Долиной и постановил вернуть ей квартиру. Покупательница Полина Лурье дважды пыталась оспорить это решение, однако безуспешно. После этого она обратилась в Верховный суд, который в конце декабря 2025 года завершил судебный спор. Но долгое время певица не покидала квартиру, а позже — задерживала передачу ключей новой владелице. Несколько недель назад появились сообщения, что она переехала в новую квартиру.

В конце января Пудовкин сообщал, что неизвестный попытался сорвать концерт певицы, вымогая у нее деньги. В феврале, по его словам, мошенники подали от имени артистки заявку на регистрацию товарного знака «Лариса Долина сохранить и приумножить».

