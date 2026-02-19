EN
EN
Экономика

Кафе и рестораны в России начали закрываться рекордными с начала войны темпами

2 минуты чтения 15:09

В России рестораны и кафе закрываются быстрее, чем когда-либо с начала войны в Украине, на фоне замедления потребления даже в Москве. Об этом сообщает агентство Reuters.

По данным агентства, заведения закрываются по всей стране — от столицы до Владивостока. Это указывает на замедление экономики, объем которой составляет 2,8 триллиона долларов, ранее демонстрировавшей устойчивость несмотря на западные санкции.

Владелица сети кафе BonCafe в Москве Екатерина Орешкина рассказала Reuters, что была вынуждена закрыть одну из точек после резкого роста расходов. По ее словам, цены на ингредиенты выросли на 50%, увеличились арендные платежи и налоги. Январь, традиционно слабый месяц для бизнеса, стал решающим фактором. Остальные кафе сети продолжают работать.

Сына будущей королевы Норвегии обвиняют в изнасилованиях
Сына будущей королевы Норвегии обвиняют в изнасилованиях
Он также снимал секс с пьяными девушками и хранил эти кадры в скрытой папке. Что ему грозит и почему он может избежать наказания?
Мир12 минут чтения

На фоне роста цен многие россияне сокращают необязательные расходы, в том числе на питание вне дома. По данным Сбера, в январе сокращение числа заведений общественного питания стало самым значительным с 2021 года, а траты в ресторанах в ноябре — начале декабря 2025 года опустились до минимального уровня за три года. Рост реальных потребительских расходов в феврале впервые за два года снизился до нуля.

Российские власти прогнозируют экономический рост на уровне 1,3% в текущем году после 1% в 2025 году, 4,9% в 2024 году и 4,1% в 2023 году. International Monetary Fund ожидает рост экономики России на 0,8% в 2026 году.

Исследование Центробанка России показало, что потребители все чаще выбирают более дешевые альтернативы: фастфуд и готовую еду из супермаркетов вместо ресторанов, товары со скидками, ремонт автомобилей вместо покупки новых, а рынок жилья демонстрирует охлаждение. При этом в 2025 году в Москве увеличилось число закрытий кафе и ресторанов по сравнению с 2024 годом, тогда как количество точек с кофе навынос продолжает расти.

Я переехала в Португалию и счастлива
Я переехала в Португалию и счастлива
В эмиграции у меня умерла собака, я развелась и потеряла работу. Но нашла совершенно другой вид деятельности — и себя
Общество4 минуты чтения

Владимир Путин ранее поручил экономическому блоку правительства принять меры для восстановления темпов роста. Спустя десять дней после этого Центробанк снизил ключевую ставку на 50 базисных пунктов — до 15,5%.

Ранее основатель ресторанного гида Restoclub.ru Игорь Кузьмин сообщил в интервью «Газете.ру», что блюда японской кухни в России серьезно подорожают в 2026 году. По его словам, с азиатскими ресторанами происходит «то, что в 2025-м случилось почти со всем ресторанным рынком»: себестоимость растет быстрее, чем гости психологически готовы принимать новые цены.

За 2025 год в России было ликвидировано почти на 10% больше предприятий общепита, чем в 2024 году — 35,4 тысячи, писали «Известия». В Санкт-Петербурге в четвертом квартале прошлого года новых ресторанов и кафе оказалось меньше, чем закрытых, рассказывал портал «78.ru». При этом в целом отрасль продолжает расти, но снижает темпы роста — в 2025 году этот показатель составлял 4,62%. Годом ранее общепит вырос на 5,52%, отметили «Известия».

