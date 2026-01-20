EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Экономика

СМИ сообщили о массовом закрытии кафе и ресторанов в России

2 минуты чтения 11:59

Российские сети кафе, баров и ресторанов начали чаще закрывать свои точки и «оптимизировать» присутствие на рынке, пишут «Известия» со ссылкой на собственное исследование и данные системы «Контур.Фокус».

Дневники убийцы потрясли Россию
Дневники убийцы потрясли Россию
История смерти Татьяны Страховой расколола общество и до сих пор не дает многим покоя
Криминал17 минут чтения

За 2025 год в России было ликвидировано почти на 10% больше предприятий общепита, чем в 2024 году — 35,4 тысячи. В Санкт-Петербурге в четвертом квартале прошлого года новых ресторанов и кафе оказалось меньше, чем закрытых, писал портал «78.ru».

Аналитик «Контур.Фокус» Вероника Скороходова считает причиной происходящих в отрасли процессов насыщение рынков крупных городов при одновременном ужесточении конкуренции. В сегменте лидируют кафе, которые, по мнению Скороходовой, легче адаптируются к изменениям запросов потребителей.

При этом в целом отрасль продолжает расти, но снижает темпы роста — в 2025 году этот показатель составлял 4,62%. Годом ранее общепит вырос на 5,52%, отмечают «Известия».

С конца 2025 года в Москве около 20 ресторанов закрыла «Шоколадница», прекратили работу порядка 25 точек «Ростикса», восемь заведений «Якитории», сообщают журналисты. С рынка полностью ушли «Хлеб насущный», пиццерия Fornetto, сеть баров «Дорогая, я перезвоню», а также известные столичные рестораны «Валенок» и The Toy.

В свою очередь, в «Ростикс» журналистам заявили, что «Известия» неверно интерпретировали информацию о закрытии. Сеть утверждает, что в ближайшее время часть из неработающих ресторанов снова начнут прием посетителей.

При этом в отрасли также наблюдается нехватка квалифицированных кадров, отмечают собеседники журналистов. Одновременно, как сообщает председатель координационного совета Федерации рестораторов и отельеров Сергей Миронов, в отрасли происходят глобальные изменения, вызывающие спад. 

Миронов рассказал, что бизнес становится нерентабельным из-за роста ставок арендных плат и заработных плат персонала при одновременном снижении потребительской активности. Он считает, что рынок пройдет через «серьезную ротацию», а не массовые сокращения.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Дневники убийцы потрясли Россию
Криминал
Дневники убийцы потрясли Россию
История смерти Татьяны Страховой расколола общество и до сих пор не дает многим покоя
00:01
Мы переехали в горы в Армении и очень довольны
Общество
Мы переехали в горы в Армении и очень довольны
Теперь мы живем в Дилижане, планируем получить гражданство и купить здесь дом
00:01 19 января
«Я наблюдал за ней полчаса»
Криминал
«Я наблюдал за ней полчаса»
Убийца нападал на женщин, которые возвращались домой одни. Его не могли поймать, пока он сам не проболтался
00:01 18 января
Угроза здоровью от микропластика оказалась преувеличенной
Мир
Угроза здоровью от микропластика оказалась преувеличенной
Ученые гнались за сенсациями, а единственный метод замеров ненадежен из-за жира людей. Пластик снова безопасен?
01:07 17 января
Идеальная «Семья»
Криминал
Идеальная «Семья»
28 детей росли в одном доме в лесу и верили, что они родные братья и сестры. Но со временем вскрылась страшная правда
00:01 16 января
Последний день Сергея Бодрова 
Общество
Последний день Сергея Бодрова 
Как лавина забрала одного из главных российских актеров и почему его искали много лет
00:01 15 января

Самое читаемое

Мы купили дом в Германии и очень довольны
Общество
Мы купили дом в Германии и очень довольны
Теперь у нас ипотека на 30 лет, а чтобы сэкономить, приходится делать ремонт своими руками
27 декабря 2025
Горящие новости
У России осталось только одно крупное месторождение нефти
СМИ: у Кадырова отказали почки
Долина отказалась пустить Лурье в ее квартиру
Еще одна страна перейдет на евро
СМИ рассказали о состоянии сына Кадырова
Близкий к Кремлю политолог рассказал о последствиях убийства Путина
Крупнейшая компания России оказалась в глубоком кризисе
Названо самое популярное слово в русском языке
СМИ: за спиной умирающего Кадырова началась борьба за власть
Женщина полтора года притворялась мужчиной и пожалела об этом
Общество
Женщина полтора года притворялась мужчиной и пожалела об этом
Она хотела лучше понять мужчин — но эксперимент закончился плачевно
00:01 13 января
Она жила в ящике под кроватью
Криминал
Она жила в ящике под кроватью
Супружеская пара похитила девушку, которая ехала автостопом. Они сделали ее рабыней на семь лет
00:01 7 января
Моя дочь живет в Австралии с отцом, и мы видимся раз в год
Общество
Моя дочь живет в Австралии с отцом, и мы видимся раз в год
Меня называют плохой матерью, а я считаю, что это лучший выбор в нашей ситуации
00:01 12 января
Горящие новости
У России осталось только одно крупное месторождение нефти
СМИ: у Кадырова отказали почки
Долина отказалась пустить Лурье в ее квартиру
Еще одна страна перейдет на евро
СМИ рассказали о состоянии сына Кадырова
Близкий к Кремлю политолог рассказал о последствиях убийства Путина
Крупнейшая компания России оказалась в глубоком кризисе
Названо самое популярное слово в русском языке
СМИ: за спиной умирающего Кадырова началась борьба за власть