СМИ сообщили о массовом закрытии кафе и ресторанов в России

Российские сети кафе, баров и ресторанов начали чаще закрывать свои точки и «оптимизировать» присутствие на рынке, пишут «Известия» со ссылкой на собственное исследование и данные системы «Контур.Фокус».

За 2025 год в России было ликвидировано почти на 10% больше предприятий общепита, чем в 2024 году — 35,4 тысячи. В Санкт-Петербурге в четвертом квартале прошлого года новых ресторанов и кафе оказалось меньше, чем закрытых, писал портал «78.ru».

Аналитик «Контур.Фокус» Вероника Скороходова считает причиной происходящих в отрасли процессов насыщение рынков крупных городов при одновременном ужесточении конкуренции. В сегменте лидируют кафе, которые, по мнению Скороходовой, легче адаптируются к изменениям запросов потребителей.

При этом в целом отрасль продолжает расти, но снижает темпы роста — в 2025 году этот показатель составлял 4,62%. Годом ранее общепит вырос на 5,52%, отмечают «Известия».

С конца 2025 года в Москве около 20 ресторанов закрыла «Шоколадница», прекратили работу порядка 25 точек «Ростикса», восемь заведений «Якитории», сообщают журналисты. С рынка полностью ушли «Хлеб насущный», пиццерия Fornetto, сеть баров «Дорогая, я перезвоню», а также известные столичные рестораны «Валенок» и The Toy.

В свою очередь, в «Ростикс» журналистам заявили, что «Известия» неверно интерпретировали информацию о закрытии. Сеть утверждает, что в ближайшее время часть из неработающих ресторанов снова начнут прием посетителей.

При этом в отрасли также наблюдается нехватка квалифицированных кадров, отмечают собеседники журналистов. Одновременно, как сообщает председатель координационного совета Федерации рестораторов и отельеров Сергей Миронов, в отрасли происходят глобальные изменения, вызывающие спад.

Миронов рассказал, что бизнес становится нерентабельным из-за роста ставок арендных плат и заработных плат персонала при одновременном снижении потребительской активности. Он считает, что рынок пройдет через «серьезную ротацию», а не массовые сокращения.