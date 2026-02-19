EN
Экономика

Новый бизнес Тинькова получил банковскую лицензию

2 минуты чтения 10:15 | Обновлено: 11:01

Основанная бывшими топ-менеджерами банка «Тинькофф» во главе с бизнесменом Олегом Тиньковым мексиканская финтех-компания Plata получила окончательное одобрение на банковскую лицензию. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на заявление самой компании.

Там сообщили, что на получение окончательного одобрения у Plata ушло три года. До настоящего времени основным продуктом компании оставались кредитные карты, однако после получения банковского статуса Plata планирует расширить линейку услуг.

Plata стала одной из немногих финтех-компаний в Мексике, сумевших пройти полный регуляторный процесс и получить разрешение на ведение банковской деятельности. Сообщается, что компания опередила ряд конкурентов, включая бразильский Nubank и сервис Mercado Pago, которые по-прежнему находятся в процессе получения лицензии.

Лицензия стала важным шагом для Plata на фоне растущей конкуренции в мексиканском финтех-секторе, отмечает Bloomberg. Все больше компаний рассчитывают расширить охват аудитории за счет значительной доли населения страны, недостаточно обслуживаемой традиционными банками.

Теперь, получив лицензию, Plata, как и лондонская Revolut Ltd., вошла в число финтех-компаний с полноценным банковским статусом. 

Мексиканская финтех-компания Plata начала работу в апреле 2023 года и с самого старта демонстрировала быстрый рост. Bloomberg пишет, что сейчас у Plata набралось более двух миллионов активных пользователей. Кроме того, компания получила банковскую лицензию в Колумбии и рассматривает возможность выхода на другие рынки Латинской Америки.

В марте 2025 года компания стала первым с 2022 года «единорогом» в Латинской Америке. Тогда же она привлекла 160 миллионов долларов при оценке в 1,5 миллиарда. В октябре 2025 года стоимость новой компании оценили в 3,1 миллиарда долларов.

В декабре стало известно, что Plata получила 500 миллионов долларов инвестиций от крупнейшего японского инвестиционного банка Nomura Securities International.

