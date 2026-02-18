EN
Политика

СМИ: США начали тайные переговоры с одним из главных союзников России

19:16 | Обновлено: 19:17

Госсекретарь США Марко Рубио в обход официальных каналов ведет тайные переговоры с внуком Рауля Кастро Раулем Гильермо Родригесом Кастро. Об этом пишет Axios.

Брат Фиделя Кастро 94-летний Рауль Кастро не является формальным правителем Кубы, а 41-летний Рауль Гильермо Родригес Кастро — его опекун. Установление контакта Госдепартамента США с Кастро, говорит о том, что именно его Вашингтон считает принимающим решения человеком.

«Я бы назвал это не столько переговорами, сколько обсуждениями будущего», — пояснил Axios высокопоставленный чиновник из администрации США.

Между тем, блокада, организованная США с требованием политических изменений на острове, оставила Кубу без топлива и продовольствия, спровоцировав самый глубокий экономический спад в истории острова, сообщает CNN. В публикации отмечается, что жизнь на грани экономического коллапса может обернуться гуманитарным кризисом.

Похитив президента Венесуэлы Николаса Мадуро и добившись сотрудничества от венесуэльских и мексиканских властей, США перекрыли поставки нефти на Кубу, из-за чего там начался топливный и энергетический кризис, угрожающий экономике страны. Одновременно на остров прекратился поток туристов, которые приносили значительную часть дохода кубинцев. Великобритания и Канада предупредили своих граждан о необходимости воздержаться от поездок на Кубу без крайней необходимости.

Жизнь на острове постепенно останавливается, пишет CNN. Во многих школах приостановлены занятия, а работники отправлены в неоплачиваемый отпуск для экономии электроэнергии энергии. Также закрыты пустующие отели, а рейсы из России и Канады отменяют, потому что на острове нет топлива, чтобы заправить самолеты для обратного полета.

Организаторы ежегодного фестиваля сигар Habanos, приносившего Кубе миллионы долларов дохода, объявили о его отмене, а добывающая на Кубе никель и кобальт  компания Sherrit International объявила о приостановке работы из-за нехватки топлива.

Кроме того, многие государственные больницы сократили объем предоставляемых услуг, а отсутствие топлива и исправных мусоровозов привели к тому, что целые кварталы кубинских городов завалены мусором.

Сложившаяся ситуация может привести к гуманитарному кризису на острове. «Уже сейчас большая часть продуктов питания, потребляемых кубинцами, импортируется, что является следствием десятилетий катастрофической сельскохозяйственной политики правительства», — говорится в публикации.

При этом, как отмечает телеканал, поступление помощи из США может прекратиться полностью из-за американских политиков, стремящихся свергнуть кастровский режим на Кубе.

«Сейчас самое время все остановить: никакого туризма, никаких денежных переводов, никаких механизмов, которые продолжают финансировать и поддерживать диктатуру», — заявила конгрессмен-республиканка от Флориды Мария Эльвира Салазар.

При этом она отметила, что «ужасно думать о голоде матери, о ребенке, нуждающемся в немедленной помощи», но назвала это «кратковременными страданиями», необходимыми для «освобождения Кубы».

18 февраля зампред Совета Безопасности России и председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев заявил, что Куба остается стратегически важным союзником России в Латинской Америке.

