Заместитель патриарха Кирилла отказался переходить в Max

Архиепископ Зеленоградский Савва, в миру Сергей Тутунов, отказался создавать канал в так называемом национальном мессенджере Max. Об этом Тутунов написал у себя в телеграм-канале.

«Дорогие подписчики, создал для дублирования записей из этого канала «сообщество» в ВК, хотя, признаться, будущего у этого формата не вижу. В так называемый МАХ переходить планов нет», — заявил Тутунов.

Архиепископ Зеленоградский Савва с 2019 года занимает церковную должность викария патриарха Московского и всея Руси Кирилла. С 2010 года он также выступает в роли заместителя управляющего делами Московской Патриархии. В прошлом году священнослужителя избрали председателем Синодального миссионерского отдела Русской православной церкви.

Тутунов заявил, что не станет переходить в Max после того, как близкий к силовикам телеграм-канал Baza написал, что с 1 апреля Роскомнадзор якобы приступит к «тотальной блокировке мессенджера» по аналогии с Instagram и Facebook. Мера будет действовать на всей территории России.

Ранее российские пропагандисты осудили блокировку Telegram. Ограничение работы мессенджера вызвало неодобрение со стороны главы Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной, блогеров, поддерживающих войну, региональных чиновников и российских военных, которые используют этот сервис для связи на фронте.

10 февраля 2026 года представитель Роскомнадзора подтвердил ограничение работы Telegram. Он пояснил, что регулятор принял меры, чтобы «добиться исполнения российского законодательства и обеспечить защиту граждан». Позже в тот же день источники «Верстки», близкие к Кремлю, сообщили, что полная блокировка Telegram не исключена в сентябре, когда пройдут выборы в Госдуму.