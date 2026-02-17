Кирпичи помогли вычислить насильника 12-летней девочки

Специалисты по онлайн-расследованиям Министерства внутренней безопасности США смогли вычислить мужчину, насиловавшего 12-летнюю девочку, благодаря дивану и кирпичной стене. Эту историю рассказало «Би-би-си».

Журналисты поговорили с Грегом Сквайром, одним из сотрудников элитного подразделения американского Министерства, занимающегося идентификацией детей, фигурирующих в материалах с сексуализированным насилием.

Сквайр рассказал, что в начале его карьеры подразделение занималось поиском девочки, фотографии с насилием над которой распространялись в даркнете. Команда назвала ее Люси.

По типу розеток специалисты поняли, что кадры с ребенком были сделаны в Северной Америке, но долгое время никаких других улик найти не удавалось. Подразделение обратилось к Facebook и попросило проверить, загружали ли пользователи фото с Люси. Соцсеть, освоившая на тот момент технологию распознавания лиц, ответила, что у нее «нет инструментов» для этого.

Команда продолжила анализировать детали, присутствовавшие на фото, и выяснила, что диван, стоявший в комнате, продавался не во всех штатах. Круг поиска сузился, но недостаточно для установления преступника. У специалистов была клиентская база покупателей на 40 тысяч человек и десятки тысяч адресов.

Тогда они обратили внимание на кирпичную стену в комнате. Сквайр обратился в Ассоциацию кирпичной промышленности, где пообещали показать фото с Люси экспертам по всей стране.

Вскоре со специалистами связался Джон Харп, который идентифицировал кирпич на снимках как Flaming Alamo — его производством он занимался с конца 1960-х до середины 1980-х годов. Помимо этого, он дал следствию еще одну важную зацепку: такой стройматериал вряд ли повезут далеко из-за его тяжести.

Команда проанализировала список покупателей Flaming Alamo, сузив круг поиска до 100 миль (порядка 161 километра). Изучив соцсети клиентов, они обнаружили фото Люси рядом с женщиной — вероятно, родственницей. Подразделение установило ее адрес, а также адреса, которые могут быть с ней связаны.

Специалисты не хотели проверять все дома, где могли быть сделаны фото, чтобы не спугнуть преступника. Тогда они предоставили их фото Харпу. На фасадах зданий не было видно кирпича, но эксперта попросили по стилю и внешнему виду оценить, в каком из них может быть стена из кирпича Flaming Alamo.

Один из домов, на который указал Харп, оказался в клиентской базе производителя диванов, которую специалисты анализировали ранее. Команда поняла, что с Люси жил бойфренд ее матери, имеющий судимость за сексуализированные преступления.

В течение нескольких часов агенты Министерства внутренней безопасности США арестовали преступника, который насиловал Люси на протяжении шести лет. Впоследствии суд приговорил его к более чем 70 годам тюремного заключения.

Летом 2025 года Сквайр встретился с Люси, которой сейчас больше 20 лет. Девушка рассказала, что молилась, чтобы ее спасли от насилия. «Не хочу звучать банально, но это было исполнение молитвы», — добавила она.

Люси рассказала, что недавно смогла говорить о пережитом насилии благодаря поддержке окружающих.