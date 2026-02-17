Вернувшуюся с войны медсестру убил муж

Медсестру из республики Тыва убил собственный муж. Это произошло после того, как 38-летняя Анна Дамбыы вернулась в войны в Украине, где служила медиком по контракту.

О гибели женщины сообщила администрация Каа-Хемского района. А «108 канал» написал, что она погибла «в связи с трагическими обстоятельствами, от рук жестокого человека (супруга)». Источник «Новой газеты Европа», близкий к семье Дамбыы, уточнил, что убийство произошло 15 февраля. По его словам, муж мог забить ее до смерти. При этом ничего не сообщается о том, было ли возбуждено уголовное дело по факту убийства.

Анна Дамбыы окончила Кызыльский медицинский колледж по специальности «сестринское дело» в 2024 году. Позже она и еще две медсестры обратились к бывшему главе республики, ныне вице-спикеру Госдумы Шолбану Кара-Оолу с просьбой помочь им отправиться на фронт. По словам депутата, женщины заключили контракт и отслужили его срок, после чего вернулись в регион.

«108 канал» также сообщил, что Дамбыы была удостоена звания ефрейтора и награждена медалями «Участник специальной военной операции» и «Защитник Отечества».

В конце января СМИ писали о жестоком убийстве 36-летней жительницы Дагестана Мальвины Магомедовой. В ночь на 23 января многодетная мать вышла из дома и не вернулась. Почти через неделю ее обнаружили мертвой. Как сообщалось, тело расчленили и сожгли. В совершении преступления заподозрили ее гражданского мужа Ражидина Яралиева. По информации журналистов, все началось с того, что Яралиев якобы угнал машину Магомедовой и продал ее, а она рассердилась и написала заявление в полицию.