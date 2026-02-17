EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Криминал

Вернувшуюся с войны медсестру убил муж

2 минуты чтения 16:14

Медсестру из республики Тыва убил собственный муж. Это произошло после того, как 38-летняя Анна Дамбыы вернулась в войны в Украине, где служила медиком по контракту. 

О гибели женщины сообщила администрация Каа-Хемского района. А «108 канал» написал, что она погибла «в связи с трагическими обстоятельствами, от рук жестокого человека (супруга)». Источник «Новой газеты Европа», близкий к семье Дамбыы, уточнил, что убийство произошло 15 февраля. По его словам, муж мог забить ее до смерти. При этом ничего не сообщается о том, было ли возбуждено уголовное дело по факту убийства. 

Анна Дамбыы окончила Кызыльский медицинский колледж по специальности «сестринское дело» в 2024 году. Позже она и еще две медсестры обратились к бывшему главе республики, ныне вице-спикеру Госдумы Шолбану Кара-Оолу с просьбой помочь им отправиться на фронт. По словам депутата, женщины заключили контракт и отслужили его срок, после чего вернулись в регион.

Месть шахидок
Месть шахидок
В московском метро из-за двух взрывов погиб 41 человек. Теракт провели учительница и девушка-подросток. Зачем они это сделали
Общество21 минута чтения

«108 канал» также сообщил, что Дамбыы была удостоена звания ефрейтора и награждена медалями «Участник специальной военной операции» и «Защитник Отечества».

В конце января СМИ писали о жестоком убийстве 36-летней жительницы Дагестана Мальвины Магомедовой. В ночь на 23 января многодетная мать вышла из дома и не вернулась. Почти через неделю ее обнаружили мертвой. Как сообщалось, тело расчленили и сожгли. В совершении преступления заподозрили ее гражданского мужа Ражидина Яралиева. По информации журналистов, все началось с того, что Яралиев якобы угнал машину Магомедовой и продал ее, а она рассердилась и написала заявление в полицию.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Мой муж покончил с собой, когда мы на время разошлись
Общество
Мой муж покончил с собой, когда мы на время разошлись
Я стараюсь не винить себя и растить дочь так, чтобы она умела справляться с эмоциональными проблемами
00:01 16 февраля
«Бухарестский вампир»
Криминал
«Бухарестский вампир»
Жительницы румынской столицы боялись выходить из дома из-за серийного убийцы. Он насиловал жертв и высасывал из них кровь
00:01 15 февраля
Месть шахидок
Общество
Месть шахидок
В московском метро из-за двух взрывов погиб 41 человек. Теракт провели учительница и девушка-подросток. Зачем они это сделали
00:01 14 февраля
Натуральный садист
Криминал
Натуральный садист
Участник войны в Украине избивал свою жену. Когда она ушла от него, он взял в заложники другую женщину — и убил ее
00:01 13 февраля
Самый порочный человек в мире
Общество
Самый порочный человек в мире
Он приносил в жертву голубей и устраивал оргии. Его выгнали из Италии и Франции, а после смерти он вдохновлял музыкантов
00:01 12 февраля
Легендарная Наталья
Общество
Легендарная Наталья
Она давала приют трудным подросткам, учила их пользоваться презервативами и помогла им вырасти в достойных людей. Среди них был Дмитрий Марков
00:01 11 февраля

Самое читаемое

Дневники убийцы потрясли Россию
Криминал
Дневники убийцы потрясли Россию
История смерти Татьяны Страховой расколола общество и до сих пор не дает многим покоя
00:01 20 января
Горящие новости
Власти Казахстана решили изменить правила въезда для россиян
Зумеры и миллениалы начали удалять соцсети
СМИ рассказали о состоянии сына Кадырова
Россиянин нашел способ обойти все блокировки интернета
Борис Гребенщиков ответил на вопрос про «сигналы» о возвращении в Россию
В рунете появился мем про «олицетворение офисной токсичности»
Пара увидела себя на порносайте после ночи в отеле Китая
СМИ: рэпер Diddy признался в убийстве Тупака изнасилованному мужчине
СМИ: до финансового кризиса в России осталось три-четыре месяца
Бездушная злобная мразь
Криминал
Бездушная злобная мразь
Девочка отпросилась на ночевку к подруге, но на самом деле пошла на пикник с «королем лицемеров». Эта встреча оказалась для нее последней
3 мая 2025
Гречневый суп с таллием
Криминал
Гречневый суп с таллием
Посудомойщица отравила учеников и сотрудников школы, подсыпав им яд в пищу. Но вскоре выяснилось, что жертв гораздо больше
00:01 7 февраля
Мои родители втыкали друг в друга нож на глазах у детей
Общество
Мои родители втыкали друг в друга нож на глазах у детей
Я не могла защитить маму и чувствовала себя виноватой — но теперь смотрю на это по-другому
00:01 2 февраля
Горящие новости
Власти Казахстана решили изменить правила въезда для россиян
Зумеры и миллениалы начали удалять соцсети
СМИ рассказали о состоянии сына Кадырова
Россиянин нашел способ обойти все блокировки интернета
Борис Гребенщиков ответил на вопрос про «сигналы» о возвращении в Россию
В рунете появился мем про «олицетворение офисной токсичности»
Пара увидела себя на порносайте после ночи в отеле Китая
СМИ: рэпер Diddy признался в убийстве Тупака изнасилованному мужчине
СМИ: до финансового кризиса в России осталось три-четыре месяца