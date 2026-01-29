EN
Криминал

Многодетную мать расчленили и сожгли в Дагестане

2 минуты чтения 13:22 | Обновлено: 13:35

Пропавшую жительницу Дагестана Мальвину Магомедову убили, а затем расчленили ее тело и подожгли, пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу МВД республики. Близкий к силовикам Mash сообщил, что многодетную мать убил ее гражданский муж.

По информации МВД, в ночь на 23 января 36-летняя Магомедова вышла из дома, расположенного в селе Джалган Дербентского района, и не вернулась. Ее поиски продолжались шесть дней.

«Расчлененные и обгоревшие останки женщины были обнаружены сотрудниками уголовного розыска Дербентского района в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий на окраине села Чухверкент Сулейман-Стальского района», — говорится в пресс-релизе республиканского МВД.

Полиция сообщила, что подозреваемым в убийстве женщины является 28-летний житель Дербента Ражидин Яралиев. Mash пишет, что Яралиев был гражданским супругом Магомедовой.

По информации телеграм-канала, незадолго до убийства, Магомедова и Яралиев заключили брак по мусульманским обычаям. Позже между гражданскими супругами возник конфликт из-за того, что Яралиев якобы угнал машину Магомедовой и продал ее жителю Грозного. Сообщается, что женщина разозлилась и написала заявление в полицию.

В тот же вечер, как пишет Mash, Яралиев приехал к Магомедовой «поговорить по поводу заявления». После этого женщину никто не видел.

По словам знакомых семьи, у Магомедовой осталось трое детей от первого брака. Mash сообщает, что предполагаемого убийцу задержали. Отмечается, что в отделе полиции он признался в совершении преступления.

Ранее Следственный комитет сообщил, что в ноябре 2025 года местный житель, находясь в доме у знакомых, зарезал хозяина и попытался убить членов его семьи. По версии силовиков, мужчина ранил жену и дочь убитого канцелярским ножом, затем накрыл их одеждой, закрыл дверь на ключ и поджег дом. 

Силовики опубликовали видео, на котором задержанный признался в содеянном и заявил, что раскаивается.

