Криминал

СМИ: сменившая гендерный маркер американка убила свою семью и совершила суицид

2 минуты чтения 21:06

Американка Роберта Эспозито, которая до смены гендерного маркера носила имя Роберта Доргана, убила свою бывшую супругу и ребенка во время хоккейного матча между учениками двух школ в США. Об этом рассказал The Telegraph.

Стрельба произошла 16 февраля в Потакете, штат Род-Айленд. Стрельба началась на трибунах, в результате была убита женщина и ее ребенок. Нападавшей оказалась Эспозито, а ее жертвами стали бывшая жена и их общий ребенок, заявил источник Fox News. Официально полиция еще не подтвердила личности жертв.

Еще один ребенок бывших супругов в момент стрельбы участвовал в хоккейном матче, отметили журналисты. Также одна из присутствовавших у полицейского участка в Потакете назвала себя дочерью нападавшей и описала ее как «очень больного» человека с психическими проблемами.

Как выяснили журналисты, в 2020 году Эспозито сообщила полиции, что перенесла «операцию по смене пола». В 2021 году она развелась со своей женой Рондой Дорган. Последняя, как утверждается, подала на развод и объяснила это сменой гендерного маркера супруги, а также ее «нарциссическими чертами и личностными расстройствами». Позже Ронда сменила формулировку на «непримиримые разногласия, которые привели к распаду брака».

До смены гендерного маркера Эспозито на протяжении семи лет жила в доме своего тестя. Позже она заявила полиции, что отец супруги обещал заказать ее убийство «азиатской банде», если она не переедет. Помимо этого, по словам Эспозито, ее тесть называл транс-персон уничижительным термином. В отношении мужчины возбудили уголовное дело, но позже закрыли его, рассказали журналисты.

Помимо этого, в 2020 году транс-женщина обвинила в нападении на себя свою мать. После этого ее тесть, как утверждается, заявил, что если она не отзовет заявление, это станет «еще одной причиной для убийства». Дело в отношении матери Эспозито также было закрыто, говорится в материале.

При этом профили транс-женщины в соцсетях говорят о том, что она была активной сторонницей консервативной Республиканской партии США. В частности, она публично поддерживала главу Белого дома Дональда Трампа и критиковала Демократическую партию.

Многие посты повторяли тезисы республиканцев по вопросам иммиграции, федеральных правоохранительных органов и фальсификаций на выборах. Она также делилась материалами сторонников теорий заговора, включая Алекса Джонса и Ника Фуэнтеса.

