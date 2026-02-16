EN
Интернет и мемы

Блогер продал карточку Pokemon за рекордную сумму

2 минуты чтения 20:13
Американский блогер и рестлер Логан Пол выставил на аукцион Pikachu Illustrator, одну из самых редких карточек из вселенной Pokemon. Итоговая стоимость карты оказалась рекордной, говорится на сайте Книги рекордов Гиннесса.

Торги проводились онлайн аукционным домом Goldin Auctions. Потенциальным покупателям карточку Pikachu Illustrator представляли как наиболее известную, ценную и редкую среди всей существующей коллекции карт Pokemon. Она была выпущена эксклюзивным тиражом в 39 экземпляров и вручалась только победителям конкурса японского манга-журнала CoroCoro.

К тому же, как говорится в Книге рекордов Гиннесса, Pikachu Illustrator, которым владел Пол, является единственной подобной карточкой в мире с оценкой «PSA 10». Это самый высокий рейтинг, демонстрирующий, что карточка находится в идеальном из возможных физических состояний.

Мем принес авиакомпании миллиард долларов
Мем принес авиакомпании миллиард долларов
В соцсетях подшучивали над ней, но это только пошло ей на пользу
Интернет и мемы7 минут чтения

В результате торгов она была продана за 13,3 миллиона долларов. С учетом комиссии покупателя в 24% комиссии итоговая цена составила 16,49 миллиона долларов — 1,27 миллиарда в рублях. Этот результат, как наивысший в истории аукционных сделок с карточками Pokemon, и зафиксировала судья Книги рекордов Гиннесса.

«Поздравляю покупателя с культовой покупкой, которую запомнит весь мир. Несмотря на горькую радость, я был горд тем, что последние пять лет был хранителем величайшего коллекционного предмета в мире», — написал Логан Пол в соцсети X.

В свою очередь, Пол купил карточку Pikachu Illustrator в 2021 году за четыре миллиона долларов наличными и доплатил такой же карточкой, но с оценкой качества PSA 9. На тот момент сделка стала рекордной в истории продаж карт вселенной Pokemon.

Фото:Guinness World Records

