Личный кабинет в «Госуслугах» в некоторых случаях перестал открываться без получения кода из национального мессенджера Max. На проблему начали жаловаться пользователи iPhone, сообщает РИА «Новости».

«Установите национальный мессенджер и подтверждайте вход через Max. Получайте коды подтверждения в чат мессенджера. Для этого скачайте приложение и зарегистрируйтесь по номеру», — написано на странице «Госуслуг» при входе на портал через IPhone, отмечает издание.

При этом владельцы Android могут заходить на «Госуслуги» без скачивания мессенджера Max. По крайней мере, на данный момент о проблемах со входом в личный кабинет c Android не сообщалось.

Натуральный садист Участник войны в Украине избивал свою жену. Когда она ушла от него, он взял в заложники другую женщину — и убил ее Криминал 13 минут чтения

Однако в декабре 2025 года некоторые жители Москвы, Московской области и Владивостока пожаловались, что не смогли с телефона войти в личный кабинета на «Госуслугах» без использования госмессенджера Max. Проблема наблюдалась при попытке зайти на «Госуслуги» через браузер на телефонах iPhone и Android.

Веб-версия не содержала кнопки «пропустить», которая ранее появлялась под предложением авторизоваться через Max. От пользователей требовали обязательной установки мессенджера даже после прохождения двухфакторной авторизации.

Министерство цифрового развития в августе 2025 года сообщило, что россияне смогут получать одноразовый код для входа в учетную запись на «Госуслугах» через Мах.

В свою очередь, Госдума на пленарном заседании 18 декабря 2025 года окончательно приняла законопроект, позволяющий подтверждать свой возраст для покупки любых товаров с возрастными ограничениями, при помощи мессенджера Мах.

Однако под конец года, несмотря на принудительное навязывание россиянам мессенджера Max, в Администрации президента России оценили запуск приложения, «как провальный».