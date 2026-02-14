EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Общество

Владельцы iPhone не смогли зайти в «Госуслуги» без мессенджера Max

2 минуты чтения 18:53 | Обновлено: 18:54

Личный кабинет в «Госуслугах» в некоторых случаях перестал открываться без получения кода из национального мессенджера Max. На проблему начали жаловаться пользователи iPhone, сообщает РИА «Новости».

«Установите национальный мессенджер и подтверждайте вход через Max. Получайте коды подтверждения в чат мессенджера. Для этого скачайте приложение и зарегистрируйтесь по номеру», — написано на странице «Госуслуг» при входе на портал через IPhone, отмечает издание.

При этом владельцы Android могут заходить на «Госуслуги» без скачивания мессенджера Max. По крайней мере, на данный момент о проблемах со входом в личный кабинет c Android не сообщалось.

Натуральный садист
Натуральный садист
Участник войны в Украине избивал свою жену. Когда она ушла от него, он взял в заложники другую женщину — и убил ее
Криминал13 минут чтения

Однако в декабре 2025 года некоторые жители Москвы, Московской области и Владивостока пожаловались, что не смогли с телефона войти в личный кабинета на «Госуслугах» без использования госмессенджера Max. Проблема наблюдалась при попытке зайти на «Госуслуги» через браузер на телефонах iPhone и Android.

Веб-версия не содержала кнопки «пропустить», которая ранее появлялась под предложением авторизоваться через Max. От пользователей требовали обязательной установки мессенджера даже после прохождения двухфакторной авторизации.

Министерство цифрового развития в августе 2025 года сообщило, что россияне смогут получать одноразовый код для входа в учетную запись на «Госуслугах» через Мах.

В свою очередь, Госдума на пленарном заседании 18 декабря 2025 года окончательно приняла законопроект, позволяющий подтверждать свой возраст для покупки любых товаров с возрастными ограничениями, при помощи мессенджера Мах.

Однако под конец года, несмотря на принудительное навязывание россиянам мессенджера Max, в Администрации президента России оценили запуск приложения, «как провальный». 

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Месть шахидок
Общество
Месть шахидок
В московском метро из-за двух взрывов погиб 41 человек. Теракт провели учительница и девушка-подросток. Зачем они это сделали
00:01
Натуральный садист
Криминал
Натуральный садист
Участник войны в Украине избивал свою жену. Когда она ушла от него, он взял в заложники другую женщину — и убил ее
00:01 13 февраля
Самый порочный человек в мире
Общество
Самый порочный человек в мире
Он приносил в жертву голубей и устраивал оргии. Его выгнали из Италии и Франции, а после смерти он вдохновлял музыкантов
00:01 12 февраля
Легендарная Наталья
Общество
Легендарная Наталья
Она давала приют трудным подросткам, учила их пользоваться презервативами и помогла им вырасти в достойных людей. Среди них был Дмитрий Марков
00:01 11 февраля
Два вчерашних студента создали революционное приложение и разбогатели
Экономика
Два вчерашних студента создали революционное приложение и разбогатели
Они поставили под угрозу тысячи рабочих мест, зато стали миллиардерами всего за год
00:01 10 февраля
Я переехала в Непал и очень довольна
Общество
Я переехала в Непал и очень довольна
Здесь красиво, дешево, а люди открытые и добрые. Но мне пришлось забыть о привычном комфорте
00:01 9 февраля

Самое читаемое

Дневники убийцы потрясли Россию
Криминал
Дневники убийцы потрясли Россию
История смерти Татьяны Страховой расколола общество и до сих пор не дает многим покоя
00:01 20 января
Горящие новости
Власти Казахстана решили изменить правила въезда для россиян
Зумеры и миллениалы начали удалять соцсети
СМИ рассказали о состоянии сына Кадырова
Россиянин нашел способ обойти все блокировки интернета
Близкий к Кремлю политолог рассказал о последствиях убийства Путина
Борис Гребенщиков ответил на вопрос про «сигналы» о возвращении в Россию
В рунете появился мем про «олицетворение офисной токсичности»
СМИ: рэпер Diddy признался в убийстве Тупака изнасилованному мужчине
СМИ: до финансового кризиса в России осталось три-четыре месяца
Бездушная злобная мразь
Криминал
Бездушная злобная мразь
Девочка отпросилась на ночевку к подруге, но на самом деле пошла на пикник с «королем лицемеров». Эта встреча оказалась для нее последней
3 мая 2025
Идеальная «Семья»
Криминал
Идеальная «Семья»
28 детей росли в одном доме в лесу и верили, что они родные братья и сестры. Но со временем вскрылась страшная правда
00:01 16 января
Гречневый суп с таллием
Криминал
Гречневый суп с таллием
Посудомойщица отравила учеников и сотрудников школы, подсыпав им яд в пищу. Но вскоре выяснилось, что жертв гораздо больше
00:01 7 февраля
Горящие новости
Власти Казахстана решили изменить правила въезда для россиян
Зумеры и миллениалы начали удалять соцсети
СМИ рассказали о состоянии сына Кадырова
Россиянин нашел способ обойти все блокировки интернета
Близкий к Кремлю политолог рассказал о последствиях убийства Путина
Борис Гребенщиков ответил на вопрос про «сигналы» о возвращении в Россию
В рунете появился мем про «олицетворение офисной токсичности»
СМИ: рэпер Diddy признался в убийстве Тупака изнасилованному мужчине
СМИ: до финансового кризиса в России осталось три-четыре месяца