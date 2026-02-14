EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Политика

США предложили Украине многолетние гарантии безопасности

2 минуты чтения 19:48

Президент Украины Владимир Зеленский во время Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что получил от США предложение о 15-летних гарантиях безопасности. Однако Киев рассчитывает на более длительный срок, сообщает УНН.

«Со всеми партнерами работаем над гарантиями безопасности. Как я и говорил, мы очень близки в целом с этим проектом. Мы сегодня встречались с сенаторами, мы сказали, что очень хотим увеличить гарантии безопасности по годам, чтобы они были более действенны для инвесторов. Сейчас была встреча с инвесторами, с бизнесом… и для них нужны гарантии более, чем на 20 лет. 30, 50 лет», — заявил Зеленский. 

Он также отметил, что на данный момент администрация США предложила Украине гарантии безопасности сроком на 15 лет. При этом детали договора между странами пока не разглашаются.

Месть шахидок
Месть шахидок
В московском метро из-за двух взрывов погиб 41 человек. Теракт провели учительница и девушка-подросток. Зачем они это сделали
Общество21 минута чтения

Во время выступления с трибуны Мюнхенской конференции по безопасности Зеленский назвал Путина рабом войны и добавил, что Украине необходимы четкие гарантии безопасности. Все из-за того, что, по мнению Зеленского, Россия может использовать ближайшие годы не для перемирия, а для перегруппировки.

В интервью для The Atlantic двое близких советников украинского президента якобы заявили, что страна готова пойти даже на «самую тяжелую уступку», чтобы приблизить мир и подписать «правильную» сделку с администрацией президента США Дональда Трампа. Однако Зеленский по-прежнему отвергает мирную сделку на «унизительных» условиях.

17-18 февраля в Женеве состоится очередной раунд трехсторонних переговоров с между Россией, Украиной и США. Однако в этот раз российскую делегацию вновь возглавит помощник Путина Владимир Зеленский, что, по мнению агентства Reuters, понизит статус переговоров.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Месть шахидок
Общество
Месть шахидок
В московском метро из-за двух взрывов погиб 41 человек. Теракт провели учительница и девушка-подросток. Зачем они это сделали
00:01
Натуральный садист
Криминал
Натуральный садист
Участник войны в Украине избивал свою жену. Когда она ушла от него, он взял в заложники другую женщину — и убил ее
00:01 13 февраля
Самый порочный человек в мире
Общество
Самый порочный человек в мире
Он приносил в жертву голубей и устраивал оргии. Его выгнали из Италии и Франции, а после смерти он вдохновлял музыкантов
00:01 12 февраля
Легендарная Наталья
Общество
Легендарная Наталья
Она давала приют трудным подросткам, учила их пользоваться презервативами и помогла им вырасти в достойных людей. Среди них был Дмитрий Марков
00:01 11 февраля
Два вчерашних студента создали революционное приложение и разбогатели
Экономика
Два вчерашних студента создали революционное приложение и разбогатели
Они поставили под угрозу тысячи рабочих мест, зато стали миллиардерами всего за год
00:01 10 февраля
Я переехала в Непал и очень довольна
Общество
Я переехала в Непал и очень довольна
Здесь красиво, дешево, а люди открытые и добрые. Но мне пришлось забыть о привычном комфорте
00:01 9 февраля

Самое читаемое

Дневники убийцы потрясли Россию
Криминал
Дневники убийцы потрясли Россию
История смерти Татьяны Страховой расколола общество и до сих пор не дает многим покоя
00:01 20 января
Горящие новости
Власти Казахстана решили изменить правила въезда для россиян
Зумеры и миллениалы начали удалять соцсети
СМИ рассказали о состоянии сына Кадырова
Россиянин нашел способ обойти все блокировки интернета
Близкий к Кремлю политолог рассказал о последствиях убийства Путина
Борис Гребенщиков ответил на вопрос про «сигналы» о возвращении в Россию
В рунете появился мем про «олицетворение офисной токсичности»
СМИ: рэпер Diddy признался в убийстве Тупака изнасилованному мужчине
СМИ: до финансового кризиса в России осталось три-четыре месяца
Бездушная злобная мразь
Криминал
Бездушная злобная мразь
Девочка отпросилась на ночевку к подруге, но на самом деле пошла на пикник с «королем лицемеров». Эта встреча оказалась для нее последней
3 мая 2025
Идеальная «Семья»
Криминал
Идеальная «Семья»
28 детей росли в одном доме в лесу и верили, что они родные братья и сестры. Но со временем вскрылась страшная правда
00:01 16 января
Гречневый суп с таллием
Криминал
Гречневый суп с таллием
Посудомойщица отравила учеников и сотрудников школы, подсыпав им яд в пищу. Но вскоре выяснилось, что жертв гораздо больше
00:01 7 февраля
Горящие новости
Власти Казахстана решили изменить правила въезда для россиян
Зумеры и миллениалы начали удалять соцсети
СМИ рассказали о состоянии сына Кадырова
Россиянин нашел способ обойти все блокировки интернета
Близкий к Кремлю политолог рассказал о последствиях убийства Путина
Борис Гребенщиков ответил на вопрос про «сигналы» о возвращении в Россию
В рунете появился мем про «олицетворение офисной токсичности»
СМИ: рэпер Diddy признался в убийстве Тупака изнасилованному мужчине
СМИ: до финансового кризиса в России осталось три-четыре месяца