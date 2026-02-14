США предложили Украине многолетние гарантии безопасности

Президент Украины Владимир Зеленский во время Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что получил от США предложение о 15-летних гарантиях безопасности. Однако Киев рассчитывает на более длительный срок, сообщает УНН.
«Со всеми партнерами работаем над гарантиями безопасности. Как я и говорил, мы очень близки в целом с этим проектом. Мы сегодня встречались с сенаторами, мы сказали, что очень хотим увеличить гарантии безопасности по годам, чтобы они были более действенны для инвесторов. Сейчас была встреча с инвесторами, с бизнесом… и для них нужны гарантии более, чем на 20 лет. 30, 50 лет», — заявил Зеленский.
Он также отметил, что на данный момент администрация США предложила Украине гарантии безопасности сроком на 15 лет. При этом детали договора между странами пока не разглашаются.
Во время выступления с трибуны Мюнхенской конференции по безопасности Зеленский назвал Путина рабом войны и добавил, что Украине необходимы четкие гарантии безопасности. Все из-за того, что, по мнению Зеленского, Россия может использовать ближайшие годы не для перемирия, а для перегруппировки.
В интервью для The Atlantic двое близких советников украинского президента якобы заявили, что страна готова пойти даже на «самую тяжелую уступку», чтобы приблизить мир и подписать «правильную» сделку с администрацией президента США Дональда Трампа. Однако Зеленский по-прежнему отвергает мирную сделку на «унизительных» условиях.
17-18 февраля в Женеве состоится очередной раунд трехсторонних переговоров с между Россией, Украиной и США. Однако в этот раз российскую делегацию вновь возглавит помощник Путина Владимир Зеленский, что, по мнению агентства Reuters, понизит статус переговоров.