EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Политика

Зеленский назвал Путина рабом войны

2 минуты чтения 15:07

Во время 62-й Мюнхенской конференции по безопасности президент Украины Владимир Зеленский повторил, что его стране необходимы четкие гарантии безопасности. Иначе военные угрозы со стороны Владимира Путина, который является рабом войны, не уменьшатся, сказал украинский лидер.

«А если Путин проживет еще 10 лет? Мы понимаем, что это возможно. Его армия могла бы перегруппироваться, восстановиться, и война может снова возобновиться и даже расшириться. Поэтому нам нужны четкие гарантии безопасности», — заявил Зеленский во время выступления.

Он также добавил, что украинская армия на данный момент является самой сильной европейской армией, из-за чего «неразумно держать ее вне НАТО». Именно благодаря ВСУ, по словам Зеленского, российские военные до сих пор не подступили к Европе.

Натуральный садист
Натуральный садист
Участник войны в Украине избивал свою жену. Когда она ушла от него, он взял в заложники другую женщину — и убил ее
Криминал13 минут чтения

«Пути может считать себя царем, но он раб этой войны», — также заявил Зеленский во время выступления на Мюнхенской конференции.

Новость дополняется …

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Месть шахидок
Общество
Месть шахидок
В московском метро из-за двух взрывов погиб 41 человек. Теракт провели учительница и девушка-подросток. Зачем они это сделали
00:01
Натуральный садист
Криминал
Натуральный садист
Участник войны в Украине избивал свою жену. Когда она ушла от него, он взял в заложники другую женщину — и убил ее
00:01 13 февраля
Самый порочный человек в мире
Общество
Самый порочный человек в мире
Он приносил в жертву голубей и устраивал оргии. Его выгнали из Италии и Франции, а после смерти он вдохновлял музыкантов
00:01 12 февраля
Легендарная Наталья
Общество
Легендарная Наталья
Она давала приют трудным подросткам, учила их пользоваться презервативами и помогла им вырасти в достойных людей. Среди них был Дмитрий Марков
00:01 11 февраля
Два вчерашних студента создали революционное приложение и разбогатели
Экономика
Два вчерашних студента создали революционное приложение и разбогатели
Они поставили под угрозу тысячи рабочих мест, зато стали миллиардерами всего за год
00:01 10 февраля
Я переехала в Непал и очень довольна
Общество
Я переехала в Непал и очень довольна
Здесь красиво, дешево, а люди открытые и добрые. Но мне пришлось забыть о привычном комфорте
00:01 9 февраля

Самое читаемое

Дневники убийцы потрясли Россию
Криминал
Дневники убийцы потрясли Россию
История смерти Татьяны Страховой расколола общество и до сих пор не дает многим покоя
00:01 20 января
Горящие новости
Власти Казахстана решили изменить правила въезда для россиян
Зумеры и миллениалы начали удалять соцсети
СМИ рассказали о состоянии сына Кадырова
Россиянин нашел способ обойти все блокировки интернета
Близкий к Кремлю политолог рассказал о последствиях убийства Путина
Борис Гребенщиков ответил на вопрос про «сигналы» о возвращении в Россию
В рунете появился мем про «олицетворение офисной токсичности»
СМИ: рэпер Diddy признался в убийстве Тупака изнасилованному мужчине
СМИ: до финансового кризиса в России осталось три-четыре месяца
Бездушная злобная мразь
Криминал
Бездушная злобная мразь
Девочка отпросилась на ночевку к подруге, но на самом деле пошла на пикник с «королем лицемеров». Эта встреча оказалась для нее последней
3 мая 2025
Идеальная «Семья»
Криминал
Идеальная «Семья»
28 детей росли в одном доме в лесу и верили, что они родные братья и сестры. Но со временем вскрылась страшная правда
00:01 16 января
Гречневый суп с таллием
Криминал
Гречневый суп с таллием
Посудомойщица отравила учеников и сотрудников школы, подсыпав им яд в пищу. Но вскоре выяснилось, что жертв гораздо больше
00:01 7 февраля
Горящие новости
Власти Казахстана решили изменить правила въезда для россиян
Зумеры и миллениалы начали удалять соцсети
СМИ рассказали о состоянии сына Кадырова
Россиянин нашел способ обойти все блокировки интернета
Близкий к Кремлю политолог рассказал о последствиях убийства Путина
Борис Гребенщиков ответил на вопрос про «сигналы» о возвращении в Россию
В рунете появился мем про «олицетворение офисной токсичности»
СМИ: рэпер Diddy признался в убийстве Тупака изнасилованному мужчине
СМИ: до финансового кризиса в России осталось три-четыре месяца