Зеленский назвал Путина рабом войны

Во время 62-й Мюнхенской конференции по безопасности президент Украины Владимир Зеленский повторил, что его стране необходимы четкие гарантии безопасности. Иначе военные угрозы со стороны Владимира Путина, который является рабом войны, не уменьшатся, сказал украинский лидер.

«А если Путин проживет еще 10 лет? Мы понимаем, что это возможно. Его армия могла бы перегруппироваться, восстановиться, и война может снова возобновиться и даже расшириться. Поэтому нам нужны четкие гарантии безопасности», — заявил Зеленский во время выступления.

Он также добавил, что украинская армия на данный момент является самой сильной европейской армией, из-за чего «неразумно держать ее вне НАТО». Именно благодаря ВСУ, по словам Зеленского, российские военные до сих пор не подступили к Европе.

«Пути может считать себя царем, но он раб этой войны», — также заявил Зеленский во время выступления на Мюнхенской конференции.

Новость дополняется …