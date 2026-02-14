EN
Криминал

Женщину обвинили в утоплении ее ребенка в баке с фекалиями

2 минуты чтения 13:18

Полиция города Лас-Крусес в США арестовала 38-летнюю Соню Кристал Хименес после того, как в переносном туалете обнаружили труп новорожденной девочки, сообщает KFOX14.

Женщину задержали после того, как она прибыла в больницу Мемориального медицинского центра. Состояние Хименес говорило о том, что она только что родила, а отсутствие с ней ребенка вызвало подозрения медиков, которые вызвали полицию.

Позже партнер женщины, который привез ее в больницу, рассказал полицейским, что они вместе были на озере Берн-Лейк, где пользовались портативным туалетом.

Правоохранители обследовали кабинку и нашли там тело новорожденного младенца. По версии следствия, Хименес родила дочь в туалете, перерезала пуповину и выбросила младенца в бак с фекалиями, где он умер.

Месть шахидок
Месть шахидок
В московском метро из-за двух взрывов погиб 41 человек. Теракт провели учительница и девушка-подросток. Зачем они это сделали
Общество21 минута чтения

О том, что выброшенный в туалет ребенок был еще жив, свидетельствуют результаты вскрытия, заявили в офисе судебно-медицинской экспертизы штата Нью-Мексико в Альбукерке. Там уточнили, что в ходе процедуры судмедэксперты обнаружили в легких и желудке погибшего младенца химическую жидкость, которая используется в накопительных баках портативных туалетов.

Хименес было предъявлено обвинение в жестоком обращении с ребенком, приведшем к его смерти. 

В начале января в селе Усть-Калманка Алтайского края в мусорном баке нашли тело новорожденного младенца. Как сообщалось, матерью ребенка оказалась 17-летняя студентка колледжа, которая родила ребенка в общежитии, а затем выбросила его в мусорный бак.

