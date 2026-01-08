СМИ: подросток родила ребенка и выбросила его в мусорку

В Алтайском крае нашли тело новорожденного ребенка, сообщил РИА «Новости» региональный Следком. По информации телеграм-канала «Инцидент Барнаул», ребенка родила 17-летняя студентка колледжа, которая затем выбросила его в мусорный бак.

Отмечается, что инцидент произошел в ночь на 7 января в селе Усть-Калманка. Участник «Инцидент Барнаул» рассказал телеграм-каналу, что 17-летняя студентка якобы родила девочку в общежитии лицея №56. Прибывшим на место медикам скорой помощи пациентка сказала, что у нее просто пришли месячные.

Однако врачи, которые осмотрели студентку, пришли к выводу, что она родила. Позже, как сообщает «Инцидент Барнаул», пациентка призналась в случившемся и рассказала, что после родов она отрезала пуповину, положила младенца в коробку и выбросила в мусорный контейнер на улице.

Согласно предварительным данным, у студентки колледжа случился выкидыш, сообщили телеграм-каналу источник в силовых структурах. Следком сообщил журналистам РИА «Новости», что ребенок родился мертвым.

«Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю проводится проверка по факту обнаружения тела младенца в селе Усть-Калманка. По результатам судебно-медицинского исследования, плод родился мертворожденным. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — говорится в сообщении Следственного комитета.

В СК добавили, что прокурор Алтайского края Антон Герман поручил провести проверку исполнения законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

В октябре Ленинский районный суд Омска вынес приговор 16-летней россиянке, которая задушила собственного новорожденного ребенка. По версии стороны обвинения, она родила здорового мальчика в одном из городских хостелов, но не захотела заниматься его воспитанием. Региональная прокуратура рассказала, что мать задушила младенца, положила в пакет и оставила его тело в мусорном ведре номера.