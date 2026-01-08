EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Криминал

СМИ: подросток родила ребенка и выбросила его в мусорку

2 минуты чтения 09:30 | Обновлено: 09:32

В Алтайском крае нашли тело новорожденного ребенка, сообщил РИА «Новости» региональный Следком. По информации телеграм-канала «Инцидент Барнаул», ребенка родила 17-летняя студентка колледжа, которая затем выбросила его в мусорный бак.

Отмечается, что инцидент произошел в ночь на 7 января в селе Усть-Калманка. Участник «Инцидент Барнаул» рассказал телеграм-каналу, что 17-летняя студентка якобы родила девочку в общежитии лицея №56. Прибывшим на место медикам скорой помощи пациентка сказала, что у нее просто пришли месячные.

Однако врачи, которые осмотрели студентку, пришли к выводу, что она родила. Позже, как сообщает  «Инцидент Барнаул», пациентка призналась в случившемся и рассказала, что после родов она отрезала пуповину, положила младенца в коробку и выбросила в мусорный контейнер на улице.

Согласно предварительным данным, у студентки колледжа случился выкидыш, сообщили телеграм-каналу источник в силовых структурах. Следком сообщил журналистам РИА «Новости», что ребенок родился мертвым. 

Она жила в ящике под кроватью
Она жила в ящике под кроватью
Супружеская пара похитила девушку, которая ехала автостопом. Они сделали ее рабыней на семь лет
Криминал11 минут чтения

«Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю проводится проверка по факту обнаружения тела младенца в селе Усть-Калманка. По результатам судебно-медицинского исследования, плод родился мертворожденным. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — говорится в сообщении Следственного комитета.

В СК добавили, что прокурор Алтайского края Антон Герман поручил провести проверку исполнения законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 

В октябре Ленинский районный суд Омска вынес приговор 16-летней россиянке, которая задушила собственного новорожденного ребенка. По версии стороны обвинения, она родила здорового мальчика в одном из городских хостелов, но не захотела заниматься его воспитанием. Региональная прокуратура рассказала, что мать задушила младенца, положила в пакет и оставила его тело в мусорном ведре номера.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Люди объели пингвинов
Мир
Люди объели пингвинов
Из-за этого уже погибли больше 60 тысяч особей, а через 10 лет на африканском континенте их может не остаться вовсе
00:01
Она жила в ящике под кроватью
Криминал
Она жила в ящике под кроватью
Супружеская пара похитила девушку, которая ехала автостопом. Они сделали ее рабыней на семь лет
00:01 7 января
По всей Европе нашли загадочные лабиринты
Мир
По всей Европе нашли загадочные лабиринты
Одни предполагают, что их построили миссионеры. Другие считают, что это сделали гномы
00:01 6 января
Мне удалили зуб мудрости, и я оказалась в реанимации
Общество
Мне удалили зуб мудрости, и я оказалась в реанимации
Я потеряла 10 килограммов, получила огромный шрам на шее и асимметрию лица
00:01 5 января
Какие фильмы ждать в 2026 году
Мир
Какие фильмы ждать в 2026 году
Дорогущий фильм от Нолана, много Зендеи и Роберта Паттинсона
00:01 4 января
США захватили президента союзника России
Мир
США захватили президента союзника России
Его обвиняют в наркотерроризме и везут на суд в Нью-Йорк. Венесуэла оказалась на пороге политического кризиса
17:58 3 января

Самое читаемое

Мы купили дом в Германии и очень довольны
Общество
Мы купили дом в Германии и очень довольны
Теперь у нас ипотека на 30 лет, а чтобы сэкономить, приходится делать ремонт своими руками
27 декабря 2025
Горящие новости
У России осталось только одно крупное месторождение нефти
Цены на нефть рухнули
Долина отказалась пустить Лурье в ее квартиру
Еще одна страна перейдет на евро
Пострадавшую от домогательств в метро Москвы блогершу оштрафовали
Рубль резко упал
Названо самое популярное порно среди россиян
Популярная блогерша умерла после косметологической операции в Москве
Авторынок России рухнул
Они пропали в джунглях, а через 10 недель появились жуткие фото
Криминал
Они пропали в джунглях, а через 10 недель появились жуткие фото
Весь мир годами пытается раскрыть тайну исчезновения двух девушек. Появились новые улики, но они только сильнее всех запутали
17 декабря 2025
Сталин навсегда лишил этот народ родины
Политика
Сталин навсегда лишил этот народ родины
Он боялся предательства и приказал депортировать их в степи. Из-за этого погибли десятки тысяч детей, а люди до сих пор не могут обрести свой дом
14 декабря 2025
Она жила в ящике под кроватью
Криминал
Она жила в ящике под кроватью
Супружеская пара похитила девушку, которая ехала автостопом. Они сделали ее рабыней на семь лет
00:01 7 января
Горящие новости
У России осталось только одно крупное месторождение нефти
Цены на нефть рухнули
Долина отказалась пустить Лурье в ее квартиру
Еще одна страна перейдет на евро
Пострадавшую от домогательств в метро Москвы блогершу оштрафовали
Рубль резко упал
Названо самое популярное порно среди россиян
Популярная блогерша умерла после косметологической операции в Москве
Авторынок России рухнул