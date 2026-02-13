Воспитатель детсада насиловал детей и записывал происходящее на камеру

Бывший работник детского сада на северо-западе Лондона 45-летний Винсент Чан признал себя виновным по 56 пунктам обвинения. Мужчину отправили в тюрьму на 18 лет, сообщает BBC.

Следствие доказало, что за почти 17 лет работы с детьми Чан совершал сексуализированное насилие с проникновением, хранил непристойные изображения и занимался вуайеризмом. Его жертвами становились люди в возрасте от двух до 70 лет.

Судья Джон Додд, как пишет издание, заявил в Королевском суде Вуд-Грин, что Чан является «извращённым и развращённым» человеком, который «полностью утратил моральные ориентиры». Чана также приговорили к еще восьми годам тюремного заключения за сбор и хранение коллекции из по меньшей мере 26 000 непристойных изображений, включая видеоклипы с изнасилованиями детей.

В общей сложности Чан признался в пяти случаях сексуализированного насилия путем проникновения, четырех случаях насилия путем прикосновения, одном изнасиловании женщины. Также он подтвердил, что 23 раза делал непристойные фотографии детей, шесть раз нарушал общественный порядок и 11 раз занимался вуайеризмом.

Мужчина также признался, что шпионил за девушками и женщинами, когда они раздевались в своих спальнях и пользовались туалетом. Одну женщину он изнасиловал, пока она спала.

Чан был арестован в 2024 году после того, как сотрудник лондонского детсада сообщил, что мужчина записывал «возмутительные видеозаписи» детей на рабочее устройство.

По данным полиции, Чан в том числе использовал выданный детским садом iPad для записи видеороликов, демонстрирующих «сексуализированные преступления» в отношении детей в детском саду, пока он присматривал за ними.