Воспитатель детсада годами снимал насилие над детьми и отправлял видео коллегам

Работник лондонского детского сада, 45-летний Винсент Чан, признался в совершении 26 преступлений против своих воспитанников, включая девять эпизодов сексуализированного насилия. Об этом сообщает CNN.

«Преступления включают пять эпизодов сексуализированного насилия над ребенком путем проникновения, четыре эпизода сексуализированного насилия над ребенком путем прикосновения», — говорится в заявлении местной полиции. Также Чан признался в съемке и редактуре «непристойных изображений детей».

Как пишет CNN, Чан был арестован в 2024 году после того, как сотрудник лондонского детсада сообщил, что мужчина снимал «возмутительные видеозаписи» детей на рабочее устройство. В ходе расследования у Чана изъяли десятки устройств, на которых криминалисты обнаружили «значительное количество непристойных изображений и видеозаписей с детьми».

По данным полиции, Чан использовал выданный детским садом iPad для записи видеороликов, демонстрирующих «сексуализированные преступления» в отношении детей в детском саду, пока он присматривал за ними.

В полиции рассказали, что воспитатель искажал записи, накладывая на них эффекты и музыку в «развлекательных целях», а также делился записями со своими коллегами. Главный следователь по этому делу, детектив Льюис Басфорд, заявил, что преступления Чана длились годами, а сам он «демонстрировал расчетливую и хищническую модель насилия». До ареста мужчина проработал в детсаду семь лет.

«Он проникал в те места, которые должны были стать безопасным убежищем для детей, используя доверие семей и общества в целом, чтобы скрывать свои действия и нападать на самых уязвимых», — отметил Басфорд.

На данный момент следователи установили, что жертвами стали четверо маленьких детей. Детский сад на севере Лондона, где работал Чан, с тех пор закрылся.