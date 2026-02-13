EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Общество

СМИ: сотрудник СИЗО «Кресты» застрелился на рабочем месте

2 минуты чтения 13:15

В Петербурге сотрудник следственного изолятора «Кресты» покончил с собой на рабочем месте. Об этом, ссылаясь на источники в силовых структурах, пишет РБК.

«Суицид. Дестабилизации деятельности учреждения не допущено», — добавил он. В свою очередь, издание «Газета.ру», также ссылаясь на источники среди силовиков, уточняет, что погибшим оказался сотрудник, работавший на КПП учреждения. Как сообщается, рядом с его телом был найден служебный пистолет.

Информацию о гибели сотрудника ФСИН в «Крестах» РБК подтвердили в региональном управлении Следственного комитета, добавив, что на месте происшествия работают сотрудники ведомства.

В феврале 2025 года газета «Коммерсантъ», ссылаясь на источники в силовых структурах, сообщила о гибели на рабочем месте в Москве полковника полиции Евгения Головатого. По данным издания, полицейский покончил с собой прямо в служебном кабинете, застрелившись из табельного пистолета.

Натуральный садист
Натуральный садист
Участник войны в Украине избивал свою жену. Когда она ушла от него, он взял в заложники другую женщину — и убил ее
Криминал13 минут чтения

В январе 2024 года петербургская объединенная пресс-службе региональных судов подтвердила появившиеся ранее в прессе сообщения о гибели пристава, работавшего в Василеостровском районном суде города. Незадолго до этого СМИ писали, что тело мужчины с огнестрельным ранением было обнаружено за оградой суда.

«Пристав застрелился не на территории суда. Мужчина вышел за ворота, уйдя от камер», — уточнили в пресс-службе.

Позже стало известно, что самоубийцей оказался судебный пристав Сергей Прошнов , применявший физическое насилие в отношении одной из слушательниц на процессе по делу художницы Саши Скочиленко.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Натуральный садист
Криминал
Натуральный садист
Участник войны в Украине избивал свою жену. Когда она ушла от него, он взял в заложники другую женщину — и убил ее
00:01
Самый порочный человек в мире
Общество
Самый порочный человек в мире
Он приносил в жертву голубей и устраивал оргии. Его выгнали из Италии и Франции, а после смерти он вдохновлял музыкантов
00:01 12 февраля
Легендарная Наталья
Общество
Легендарная Наталья
Она давала приют трудным подросткам, учила их пользоваться презервативами и помогла им вырасти в достойных людей. Среди них был Дмитрий Марков
00:01 11 февраля
Два вчерашних студента создали революционное приложение и разбогатели
Экономика
Два вчерашних студента создали революционное приложение и разбогатели
Они поставили под угрозу тысячи рабочих мест, зато стали миллиардерами всего за год
00:01 10 февраля
Я переехала в Непал и очень довольна
Общество
Я переехала в Непал и очень довольна
Здесь красиво, дешево, а люди открытые и добрые. Но мне пришлось забыть о привычном комфорте
00:01 9 февраля
Каннибал с улицы Орджоникидзе
Криминал
Каннибал с улицы Орджоникидзе
Живший в нищете мужчина несколько лет ел своих гостей. Но поймать его не могли, хотя соседи регулярно находили останки
00:01 8 февраля

Самое читаемое

Дневники убийцы потрясли Россию
Криминал
Дневники убийцы потрясли Россию
История смерти Татьяны Страховой расколола общество и до сих пор не дает многим покоя
00:01 20 января
Горящие новости
Власти Казахстана решили изменить правила въезда для россиян
Зумеры и миллениалы начали удалять соцсети
СМИ рассказали о состоянии сына Кадырова
Россиянин нашел способ обойти все блокировки интернета
Близкий к Кремлю политолог рассказал о последствиях убийства Путина
Крупнейшая компания России оказалась в глубоком кризисе
Борис Гребенщиков ответил на вопрос про «сигналы» о возвращении в Россию
В рунете появился мем про «олицетворение офисной токсичности»
СМИ: рэпер Diddy признался в убийстве Тупака изнасилованному мужчине
Бездушная злобная мразь
Криминал
Бездушная злобная мразь
Девочка отпросилась на ночевку к подруге, но на самом деле пошла на пикник с «королем лицемеров». Эта встреча оказалась для нее последней
3 мая 2025
Женщина полтора года притворялась мужчиной и пожалела об этом
Общество
Женщина полтора года притворялась мужчиной и пожалела об этом
Она хотела лучше понять мужчин — но эксперимент закончился плачевно
00:01 13 января
Идеальная «Семья»
Криминал
Идеальная «Семья»
28 детей росли в одном доме в лесу и верили, что они родные братья и сестры. Но со временем вскрылась страшная правда
00:01 16 января
Горящие новости
Власти Казахстана решили изменить правила въезда для россиян
Зумеры и миллениалы начали удалять соцсети
СМИ рассказали о состоянии сына Кадырова
Россиянин нашел способ обойти все блокировки интернета
Близкий к Кремлю политолог рассказал о последствиях убийства Путина
Крупнейшая компания России оказалась в глубоком кризисе
Борис Гребенщиков ответил на вопрос про «сигналы» о возвращении в Россию
В рунете появился мем про «олицетворение офисной токсичности»
СМИ: рэпер Diddy признался в убийстве Тупака изнасилованному мужчине