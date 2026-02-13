СМИ: сотрудник СИЗО «Кресты» застрелился на рабочем месте

В Петербурге сотрудник следственного изолятора «Кресты» покончил с собой на рабочем месте. Об этом, ссылаясь на источники в силовых структурах, пишет РБК.

«Суицид. Дестабилизации деятельности учреждения не допущено», — добавил он. В свою очередь, издание «Газета.ру», также ссылаясь на источники среди силовиков, уточняет, что погибшим оказался сотрудник, работавший на КПП учреждения. Как сообщается, рядом с его телом был найден служебный пистолет.

Информацию о гибели сотрудника ФСИН в «Крестах» РБК подтвердили в региональном управлении Следственного комитета, добавив, что на месте происшествия работают сотрудники ведомства.

В феврале 2025 года газета «Коммерсантъ», ссылаясь на источники в силовых структурах, сообщила о гибели на рабочем месте в Москве полковника полиции Евгения Головатого. По данным издания, полицейский покончил с собой прямо в служебном кабинете, застрелившись из табельного пистолета.

В январе 2024 года петербургская объединенная пресс-службе региональных судов подтвердила появившиеся ранее в прессе сообщения о гибели пристава, работавшего в Василеостровском районном суде города. Незадолго до этого СМИ писали, что тело мужчины с огнестрельным ранением было обнаружено за оградой суда.

«Пристав застрелился не на территории суда. Мужчина вышел за ворота, уйдя от камер», — уточнили в пресс-службе.

Позже стало известно, что самоубийцей оказался судебный пристав Сергей Прошнов , применявший физическое насилие в отношении одной из слушательниц на процессе по делу художницы Саши Скочиленко.