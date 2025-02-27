СМИ: полковник МВД застрелился на рабочем месте

В Москве в здании Главного управления по борьбе с экономической преступностью и коррупцией МВД России в Рязанском переулке обнаружили тело полковника полиции Евгения Головатого. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ», ссылаясь на собственные неназванные источники.

По данным издания, причиной смерти Головатого, предположительно, стало самоубийство. Как пишет газета, полковник покончил с собой в служебном кабинете, застрелившись из табельного пистолета.

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Официальных сообщений о смерти полковника Головатого на момент публикации заметки не появлялось. Как утверждает «Коммерсантъ», по факту гибели полицейского сотрудниками Следственного комитета проводится доследственная проверка. Издание отмечает, что по ее результатам может быть принято решение о возбуждении уголовного дела, например, по статье о доведении до самоубийства, или отказ него.

По данным «Коммерсанта», Головатый занимал пост заместителя начальника управления «П», которое борется с преступностью на крупных промышленных предприятиях.

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В свою очередь, «Медуза» напоминает, что имя полковника Головатого появлялось в новостях в 2020 году. Тогда ТАСС написал, что он выступая на круглом столе в Совете Федерации, предложил ввести маркировку продукции интеллектуальной собственности в качестве меры борьбы с контрафактом на российском рынке.

В январе 2024 года в Петербурге возле Василеостровского районного суда застрелился работавший там пристав. Как сообщалось, тело 33-летнего силовика нашли неподалеку от ограды суда с огнестрельным ранением в голову. Рядом лежал табельный пистолет.