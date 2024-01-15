Застрелившимся в Петербурге приставом оказался Сергей Прошнов, который заломил руку слушательнице дела Саши Скочиленко — СМИ

Приставом, тело которого с огнестрельным ранением было обнаружено у Василеостровского районного суда Санкт-Петербурга, оказался Сергей Прошнов. Об этом сообщают RusNews и «Бумага». По информации изданий, ранее этот пристав заломил руку слушательнице дела Саши Скочиленко, ведя ее в служебное помещение.

15 ноября 2023 года активистка Анна Панина рассказала «Бумаге», что перед заседанием по делу Скочиленко она села на пол в коридоре, по которому ту должны были провести. Один из приставов поднял Панину и бросил ее в другую часть коридора, в результате чего девушка ударилась головой. После заседания она хотела поскорее покинуть здание суда, но пристав остановил ее и начал говорить о неповиновении его требованиям. Панина отошла от него на лестницу, где были камеры. В итоге прислав толкнул ее в грудь, а затем заломил ей руку и потащил в служебное помещение.

«Мне стало больно — я испугалась, что плечо вывихнуто», — рассказывала активистка.

На девушку составили протокол о неповиновении требованию пристава, после чего ее в карете скорой помощи доставили в Мариинскую больницу. Там ей диагностировали травму тканей головы и растяжение плеча. Панина планировала подать на пристава заявление в полицию.

Утром 15 января тело Прошнова было обнаружено за воротами Василеостровского суда. Как сообщали в пресс-службе региональных судов, прежде чем совершить самоубийство, он ушел из-под камер наблюдения. У него было огнестрельное ранение в голову, а рядом с телом лежало табельное оружие. По какой причине он совершил самоубийство, неизвестно. RusNews пишет, что ему было 33 года.

Источник «Бумаги» описал Прошнова как «очень жизнерадостного и веселого человека».

В ноябре 2023 года судья Василеостровского районного суда Оксана Демяшева приговорила художницу Сашу Скочиленко к семи годам лишения свободы по делу о замене ценников на антивоенные стикеры. Ее обвинили в распространении «фейков» про армию.

Читать еще Над Азовским морем сбиты два российских самолета Их могла сбить своя система ПВО. Один из них оценивают в 500 миллионов долларов

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.