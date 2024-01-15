В Петербурге около суда застрелился пристав 

В Петербурге застрелился пристав Василеостровского районного суда. Об этом сообщило издание 78.ру. Позже эту информацию подтвердили в объединенной пресс-службе региональных судов.
«Пристав застрелился не на территории суда. Мужчина вышел за ворота, уйдя от камер», — говорится в сообщении пресс-службы.
По данным 78.ру, тело судебного пристава с огнестрельным ранением в голову нашли возле суда. Рядом с ним лежало табельное оружие. Причина, по которой мужчина застрелился, а также его имя, неизвестны. «Фонтанка» пишет, что погибшему было 33 года.
В середине ноября 2023 года судья Василеостровского районного суда Оксана Демяшева приговорила художницу Сашу Скочиленко к семи годам колонии по делу о замене ценников на антивоенные наклейки. Ее признали виновной в распространении «фейков» об армии.
Через несколько дней после приговора стало известно, что квалификационная коллегия судей Петербурга рекомендовала назначить судью Демяшеву на должность зампреда Калининского районного суда Петербурга.
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