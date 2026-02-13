EN
Криминал

Школьница умерла после группового изнасилования и отравления

2 минуты чтения 19:00

Суд в индийском городе Мератх в штате Уттар-Прадеш приговорил четырех мужчин к пожизненному заключению за групповое изнасилование и отравление 16-летней школьницы, чье имя не называется. Также им назначили штрафы в 25 рупий (около 21 рубля) каждому. Об этом сообщает Times of India.

На заседании заместитель местного генпрокурора заявил, что преступление произошло 1 апреля 2021 года. Тогда девочка вышла из дома около 15:30 часов и отправилась на дополнительные занятия. Она вернулась домой в начале шестого вечера, хромая и испытывая сильную боль.

Школьница рассказала своей матери, что мужчина по имени Лакхан и еще три человека схватили ее на улице и затащили в поле сахарного тростника. Там они изнасиловали девочку и затем отпустили, пригрозив «серьезными последствиями», если она расскажет о случившемся кому-либо.

Натуральный садист
Натуральный садист
Участник войны в Украине избивал свою жену. Когда она ушла от него, он взял в заложники другую женщину — и убил ее
Криминал13 минут чтения

«Девочку немедленно доставили в частную больницу, и через несколько часов она скончалась. В заключении судебно-медицинской экспертизы указано, что в ее желудке была обнаружена жидкость, которая могла стать причиной смерти», — добавил заместитель генпрокурора.

Обвинение пригласило в суд 12 свидетелей. Всех фигурантов признали виновными по статьям об убийстве, отравлении и групповом изнасиловании несовершеннолетней и отправили в заключение.

Ранее сообщалось, что в Великобритании шестерых членов одной семьи приговорили к тюремным срокам по делу о многолетнем насилии над двумя сестрами. Фигурантами дела оказались родители девочек, их дедушка, двое братьев и дядя. По словам одной из школьниц, родственники прижигали ее сигаретами, избивали и плевали в нее, а также заставляли скрывать следы насилия под макияжем.

