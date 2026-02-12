EN
Криминал

Три поколения родственников годами насиловали двух девочек

2 минуты чтения 11:06

Шестерых членов семьи из Великобритании приговорили к тюремному заключению по делу об изнасиловании и сексуализированном насилии над двумя несовершеннолетними сестрами. Об этом сообщают People и The Sun.

В полиции Сассекса рассказали, что расследование началось в прошлом году после того, как одна из девочек рассказала о насилии сотруднику своей школы. «Она рассказала о случаях изнасилования и серьезных сексуализированных домогательств со стороны отца, дедушки и двух братьев, а также о жестоком обращении с детьми со стороны матери», — говорится в пресс-релизе.

Позже о насилии рассказала младшая сестра девочки. По словам одной из сестер, впервые она подверглась насилию в возрасте шести лет. Однако The Sun отмечает, что это первый случай, который девочка запомнила, а само насилие могло начаться раньше.

Самый порочный человек в мире
Самый порочный человек в мире
Он приносил в жертву голубей и устраивал оргии. Его выгнали из Италии и Франции, а после смерти он вдохновлял музыкантов
Общество12 минут чтения

Школьница рассказала, что после первого нападения она попыталась рассказать о случившемся матери, но ее избили, заперли в чулане и морили голодом два дня, заклеив ей рот скотчем. Помимо этого, родственники прижигали ее сигаретами, били кнутом, плевали в нее и заставляли замазывать следы насилия на теле макияжем. Когда девочке исполнилось девять лет, на нее напал один из братьев из-за конструктора Lego.

«Мне было очень страшно возвращаться домой, потому что я знала, что мама и папа будут меня сильно бить… Я рассказала, как мои родители постоянно издеваются надо мной, и делают это уже много лет. Затем я начала объяснять все, что касается секса», — рассказала девочка о том, как поделилась происходящим у нее дома со школьным учителем.

Легендарная Наталья
Легендарная Наталья
Она давала приют трудным подросткам, учила их пользоваться презервативами и помогла им вырасти в достойных людей. Среди них был Дмитрий Марков
Общество7 минут чтения

В полиции отметили, что родственники сестер пытались оказать на них давление и отказаться от обвинений. Так, мать девочек заявила, что их «дедушка слишком стар, чтобы сидеть в тюрьме пожизненно».

В прошлом году присяжные признали 43-летних отца и мать, 70-летнего дедушку, 21-летнего и 24-летнего братьев виновными по 39 пунктам обвинения. В феврале этого года их приговорили к тюремным срокам от 3,5 до 29 лет. Также дядю девочек осудили на три года за воспрепятствование правосудию.

