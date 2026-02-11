В здании техникума в Анапе произошла стрельба

Сегодня, 11 февраля, произошло вооруженное нападение на Анапский индустриальный техникум. Погиб сотрудник охраны учебного заведения, который «первым принял на себя удар», сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

«На данный момент, есть один погибший, охранник, который первый принял на себя удар, он оперативно среагировал и вызвал правоохранительные органы. Не дал дальше зайти нападавшему в техникум. Выражаю глубокие соболезнования родным и близким погибшего», — написал он в своем телеграм-канале.

Пресс-служба Главного управления МВД России по Краснодарскому краю сообщила, что всего в результате инцидента пострадали три человека.

«По предварительной информации сегодня в холле одного из техникумов в городе Анапе студент данного учебного заведения открыл стрельбу из неустановленного оружия. Пострадали три человека, им оказывается медицинская помощь. В настоящее время злоумышленник задержан», — говорится в заявлении краевого ведомства.

Телеграм-канал Mash пишет, что во время нападения студенты техникума услышали пять-шесть громких выстрелов. После этого руководство попросило учащихся закрыться в кабинетах и загородить двери столами и стульями.

Shot сообщает, что во время стрельбы забаррикадированные студенты писали своим близким эмоциональные сообщения, в которых прощались с ними. «Мамочка, я тебя очень люблю. Спасибо за все! Я не знаю, все ли будет хорошо. У нас теракт в АИТе», — говорится в сообщении одного из студентов.

По данным Mash, стрельбу устроил студент, который учился там на автомеханика. Сообщается, что он напал на техникум в Анапе с двуствольным ружьем 12-го калибра ТОЗ-34 и выстрелил 13 раз, 10 — в коридоре учебного заведения, еще трижды — на улице. Baza уточняет, что ружье студент выкрал у одного из родственников.

«Осторожно, новости» пишут, что подозреваемым в стрельбе оказался 17-летний студент Илья О. «Вроде был веселый парень. Из подозрительного могу отметить, что ранее он ставил на свой аватар человека с дробовиком. И еще одного американского скулшутера», — рассказали телеграм-каналу знакомые Ильи.

По информации Shot, Илья имел проблемы с однокурсниками и, в последнее время, переживал из-за развода родителей.

Один из студентов техникума рассказал на аудиозаписи, которую опубликовал телеграм-канал «ЧП Анапа», что причиной нападения на техникум стал отказ руководства выдать ему диплом, за который он якобы дал взятку. Оружие, по словам говорящего, стрелок пронес «чисто под одеждой».