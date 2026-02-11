EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Криминал

В здании техникума в Анапе произошла стрельба

2 минуты чтения 14:26 | Обновлено: 15:33

Сегодня, 11 февраля, произошло вооруженное нападение на Анапский индустриальный техникум. Погиб сотрудник охраны учебного заведения, который «первым принял на себя удар», сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

«На данный момент, есть один погибший, охранник, который первый принял на себя удар, он оперативно среагировал и вызвал правоохранительные органы. Не дал дальше зайти нападавшему в техникум. Выражаю глубокие соболезнования родным и близким погибшего», — написал он в своем телеграм-канале. 

Пресс-служба Главного управления МВД России по Краснодарскому краю сообщила, что всего в результате инцидента пострадали три человека.

«По предварительной информации сегодня в холле одного из техникумов в городе Анапе студент данного учебного заведения открыл стрельбу из неустановленного оружия. Пострадали три человека, им оказывается медицинская помощь. В настоящее время злоумышленник задержан», — говорится в заявлении краевого ведомства.

Каннибал с улицы Орджоникидзе
Каннибал с улицы Орджоникидзе
Живший в нищете мужчина несколько лет ел своих гостей. Но поймать его не могли, хотя соседи регулярно находили останки
Криминал13 минут чтения

Телеграм-канал Mash пишет, что во время нападения студенты техникума услышали пять-шесть громких выстрелов. После этого руководство попросило учащихся закрыться в кабинетах и загородить двери столами и стульями.

Shot сообщает, что во время стрельбы забаррикадированные студенты писали своим близким эмоциональные сообщения, в которых прощались с ними. «Мамочка, я тебя очень люблю. Спасибо за все! Я не знаю, все ли будет хорошо. У нас теракт в АИТе», — говорится в сообщении одного из студентов.

Гречневый суп с таллием
Гречневый суп с таллием
Посудомойщица отравила учеников и сотрудников школы, подсыпав им яд в пищу. Но вскоре выяснилось, что жертв гораздо больше
Криминал13 минут чтения

По данным Mash, стрельбу устроил студент, который учился там на автомеханика. Сообщается, что он напал на техникум в Анапе с двуствольным ружьем 12-го калибра ТОЗ-34 и выстрелил 13 раз, 10 — в коридоре учебного заведения, еще трижды — на улице. Baza уточняет, что ружье студент выкрал у одного из родственников.

«Осторожно, новости» пишут, что подозреваемым в стрельбе оказался 17-летний студент Илья О. «Вроде был веселый парень. Из подозрительного могу отметить, что ранее он ставил на свой аватар человека с дробовиком. И еще одного американского скулшутера», — рассказали телеграм-каналу знакомые Ильи. 

По информации Shot, Илья имел проблемы с однокурсниками и, в последнее время, переживал из-за развода родителей.

Один из студентов техникума рассказал на аудиозаписи, которую опубликовал телеграм-канал «ЧП Анапа», что причиной нападения на техникум стал отказ руководства выдать ему диплом, за который он якобы дал взятку. Оружие, по словам говорящего, стрелок пронес «чисто под одеждой».

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Легендарная Наталья
Общество
Легендарная Наталья
Она давала приют трудным подросткам, учила их пользоваться презервативами и помогла им вырасти в достойных людей. Среди них был Дмитрий Марков
00:01
Два вчерашних студента создали революционное приложение и разбогатели
Экономика
Два вчерашних студента создали революционное приложение и разбогатели
Они поставили под угрозу тысячи рабочих мест, зато стали миллиардерами всего за год
00:01 10 февраля
Я переехала в Непал и очень довольна
Общество
Я переехала в Непал и очень довольна
Здесь красиво, дешево, а люди открытые и добрые. Но мне пришлось забыть о привычном комфорте
00:01 9 февраля
Каннибал с улицы Орджоникидзе
Криминал
Каннибал с улицы Орджоникидзе
Живший в нищете мужчина несколько лет ел своих гостей. Но поймать его не могли, хотя соседи регулярно находили останки
00:01 8 февраля
Гречневый суп с таллием
Криминал
Гречневый суп с таллием
Посудомойщица отравила учеников и сотрудников школы, подсыпав им яд в пищу. Но вскоре выяснилось, что жертв гораздо больше
00:01 7 февраля
Мем принес авиакомпании миллиард долларов
Интернет и мемы
Мем принес авиакомпании миллиард долларов
В соцсетях подшучивали над ней, но это только пошло ей на пользу
00:01 6 февраля

Самое читаемое

Дневники убийцы потрясли Россию
Криминал
Дневники убийцы потрясли Россию
История смерти Татьяны Страховой расколола общество и до сих пор не дает многим покоя
00:01 20 января
Горящие новости
Власти Казахстана решили изменить правила въезда для россиян
СМИ рассказали о состоянии сына Кадырова
Зумеры и миллениалы начали удалять соцсети
Россиянин нашел способ обойти все блокировки интернета
Близкий к Кремлю политолог рассказал о последствиях убийства Путина
Крупнейшая компания России оказалась в глубоком кризисе
Борис Гребенщиков ответил на вопрос про «сигналы» о возвращении в Россию
СМИ: у Кадырова отказали почки
В рунете появился мем про «олицетворение офисной токсичности»
Женщина полтора года притворялась мужчиной и пожалела об этом
Общество
Женщина полтора года притворялась мужчиной и пожалела об этом
Она хотела лучше понять мужчин — но эксперимент закончился плачевно
00:01 13 января
Бездушная злобная мразь
Криминал
Бездушная злобная мразь
Девочка отпросилась на ночевку к подруге, но на самом деле пошла на пикник с «королем лицемеров». Эта встреча оказалась для нее последней
3 мая 2025
Моя дочь живет в Австралии с отцом, и мы видимся раз в год
Общество
Моя дочь живет в Австралии с отцом, и мы видимся раз в год
Меня называют плохой матерью, а я считаю, что это лучший выбор в нашей ситуации
00:01 12 января
Горящие новости
Власти Казахстана решили изменить правила въезда для россиян
СМИ рассказали о состоянии сына Кадырова
Зумеры и миллениалы начали удалять соцсети
Россиянин нашел способ обойти все блокировки интернета
Близкий к Кремлю политолог рассказал о последствиях убийства Путина
Крупнейшая компания России оказалась в глубоком кризисе
Борис Гребенщиков ответил на вопрос про «сигналы» о возвращении в Россию
СМИ: у Кадырова отказали почки
В рунете появился мем про «олицетворение офисной токсичности»