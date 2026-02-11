Россиянин захотел «припугнуть» жену и проткнул ее шампуром

В Башкирии мужчину приговорили к 7 годам и 6 месяцам колонии строгого режима по делу о покушении на убийство жены. Во время ссоры он ударил ее шампуром в грудь. Об этом сообщили в Кармаскалинском межрайонном суде.

Согласно материалам дела, в день происшествия осужденный находился в состоянии алкогольного опьянения. Между супругами произошел словесный конфликт на почве ревности, после чего мужчина схватил жену за шею и начал душить. Затем он использовал шампур в качестве орудия и нанес им удар в область грудной клетки.

После этого мужчина скрылся с места происшествия, решив, что его супруга умерла. Пострадавшую доставили в больницу, где ей оказали медицинскую помощь.

В суде мужчина вину не признал. Он заявил, что не собирался убивать жену и хотел лишь «припугнуть» ее. Суд квалифицировал его действия как покушение на убийство. С учетом неотбытой части наказания по предыдущему приговору ему окончательно назначили 7 лет и 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Летом прошлого года полиция задержала жителя Калининграда, который чуть не зарезал жену во время приготовления бутербродов. Он рассказал, что в тот день они с супругой «выпивали на кухне» и между ними случилась «обыкновенная ругань». «Я развернулся и несильно, тихонечко ее ударил. Сам удивился, что так спонтанно все произошло», — поделился задержанный. Пострадавшую госпитализировали после того, как она самостоятельно обратилась в скорую помощь.