Общество

Младенцы могли погибнуть из-за инфекции в роддоме Новокузнецка

2 минуты чтения 01:10 11 февраля | Обновлено: 01:44 11 февраля

Внутрибольничная инфекция, возникшая из-за несоблюдения санитарно-эпидемиологических норм, могла стать причиной смерти десяти новорожденных в родильном доме №1 Новокузнецка, сообщает Следственный комитет России.

Ведомство отмечает, что в ходе проверки Роспотребнадзор обнаружил в роддоме бактерию, которая может вызывать пневмонию, бронхит, отит и менингит. К тому же в пробах, сделанных в акушерском стационаре, выявили ту же бактерию, что и у погибших детей.

При этом как заявили в СК, перед поступлением в перинатальный центр у рожениц признаков инфекции обнаружен не было. Теперь ведомство проверяет на наличие вредных веществ и штаммов бактерий в том числе детскую смесь, которую получали младенцы в Новокузнецком роддоме.

В рамках расследования уголовного дела суд отправил под домашний арест главврача больницы Виталия Хераскова. Ему предъявили обвинение в халатности, повлекшей смерть десяти человек (часть 3 статьи 293 УК).

В свою очередь, исполняющий обязанности заведующего отделением реанимации и интенсивной терапии для новорожденных Алексей Эмих получил запрет определенных действий. Как говорится в заявлении СК, ему предъявили обвинение в причинении смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей (часть 2 статьи 109 УК).

Ранее во время прямой линии губернатор Кемеровской области единоросс Илья Середюк обвинил матерей в массовой гибели новорожденных детей в роддоме №1 Новокузнецка. виноваты не врачи, а роженицы. Он в том числе заявил, что некоторые женщины приезжали на роды в состоянии алкогольного опьянения.

Позже Середюк удалил эфир, в котором переложил ответственность с врачей на матерей. Он даже извинился, но, по мнению политолога Константина Калачева, Середюк все равно оказался на грани отставки.

13 января стало известно, что в акушерском стационаре № 1 городской клинической больницы № 1 имени Г. П. Курбатова в Новокузнецке за новогодние праздники скончались десять новорожденных. Пациентки роддома рассказали о грубейших нарушениях этических и профессиональных стандартов медперсоналом, которые приводили к получению чудовищных травм и гибели новорожденных.

