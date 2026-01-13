EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Общество

СМИ узнали об оторванной руке младенца в роддоме Новокузнецка

2 минуты чтения 12:25 | Обновлено: 13:34
СМИ узнали об оторванной руке младенца в роддоме Новокузнецка

Рожавшие детей в акушерском стационаре Новокузнецкой городской клинической больницы №1 женщины рассказали об условиях, в которых врачи принимали роды у пациенток.

Моя дочь живет в Австралии с отцом, и мы видимся раз в год
Моя дочь живет в Австралии с отцом, и мы видимся раз в год
Меня называют плохой матерью, а я считаю, что это лучший выбор в нашей ситуации
Общество9 минут чтения

Одному из младенцев персонал оторвал руку во время родов. Другому сломал ключицу, а в произошедшем обвинил мать ребенка, якобы заявив, что она «не умеет рожать». Об этом пишут «Известия» со ссылкой на поступившие в редакцию отзывы.

«Врачам максимально безразлично состояние пациентов и их маленьких малышей», — рассказала одна из собеседниц издания. Другая женщина сообщила, что ее ребенок умер из-за решения персонала отправить ее на естественные роды вместо проведения кесарева сечения. Врачи при этом знали о наличии у нее низкой плацентации, при такой особенности организма женщины чаще рожают с помощью кесарева сечения.

Телеграм-канал Baza пишет, что врачи оторвали руку новорожденному, потому что не смогли остановить схватки у его матери. После этого они положили ребенка ей на грудь. Из-за этого больницу уже якобы проверял Следственный комитет (СК). Администрация заведения опровергает обвинения и заявляет, что медицинская помощь оказывалась в соответствии с осложнениями у пациентки.

Baza также утверждает, что в течение прошлого года пациентки жаловались на антисанитарию и некомпетентность персонала. Они отмечали, что их дети получали раны на голове и теле после того, как оказывались в руках у сотрудников больницы. Телеграм-канал Shot утверждает, что больница получила 170 предостережений за последние два года — в том числе из-за отсутствия дозаторов с жидким раствором и мылом.

В акушерском стационаре Новокузнецкой городской клинической больницы №1 за новогодние праздники умерли девять детей, эту информацию подтвердили в региональном управлении СК.

«Кузбасс онлайн» со ссылкой на источники пишет, что в роддоме наблюдается острый дефицит кадров, а на ставках медсестер якобы работают санитарки. В больнице это опровергают.

Минздрав Кемеровской области утверждает, что у всех погибших детей была внутриутробная инфекция, сообщает «Кузбасс онлайн». Под наблюдением специалистов сейчас находятся еще восемь детей с тяжелыми инфекциями. 

На время проведения проверки губернатор области отстранил от работы главного врача больницы Виталия Хераскова. СК возбудил уголовные дела о причинении смерти по неосторожности (ч.3 ст. 109 УК) и халатности (ч.3 ст. 293 УК).

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX
Фото:Google Maps

Посмотрите другие материалы

Женщина полтора года притворялась мужчиной и пожалела об этом
Общество
Женщина полтора года притворялась мужчиной и пожалела об этом
Она хотела лучше понять мужчин — но эксперимент закончился плачевно
00:01
Моя дочь живет в Австралии с отцом, и мы видимся раз в год
Общество
Моя дочь живет в Австралии с отцом, и мы видимся раз в год
Меня называют плохой матерью, а я считаю, что это лучший выбор в нашей ситуации
00:01 12 января
Россиянин скопировал Skype и разбогател
Экономика
Россиянин скопировал Skype и разбогател
Он просто повторил идею и сделал аналог за выходные
00:01 11 января
11-летний мальчик пропал без следа
Криминал
11-летний мальчик пропал без следа
Его мать сказала полиции, что у нее никогда не было детей, но в квартире сильно пахло чистящими средствами и лежали детские игрушки
00:01 10 января
Я уехала в Австралию и пошла работать в шахте
Общество
Я уехала в Австралию и пошла работать в шахте
Это очень сложно. Я таскала тяжести во время месячных, и неделями не было выходных. Зато зарплата хорошая
00:01 9 января
Люди объели пингвинов
Мир
Люди объели пингвинов
Из-за этого уже погибли больше 60 тысяч особей, а через 10 лет на африканском континенте их может не остаться вовсе
00:01 8 января

Самое читаемое

Мы купили дом в Германии и очень довольны
Общество
Мы купили дом в Германии и очень довольны
Теперь у нас ипотека на 30 лет, а чтобы сэкономить, приходится делать ремонт своими руками
27 декабря 2025
Горящие новости
У России осталось только одно крупное месторождение нефти
Цены на нефть рухнули
СМИ: у Кадырова отказали почки
Долина отказалась пустить Лурье в ее квартиру
Еще одна страна перейдет на евро
Популярная блогерша умерла после косметологической операции в Москве
Девушка зарубила топором пытавшегося изнасиловать ее соседа
Авторынок России рухнул
11-летний оппонент заставил российскую шахматистку ругаться матом
Они пропали в джунглях, а через 10 недель появились жуткие фото
Криминал
Они пропали в джунглях, а через 10 недель появились жуткие фото
Весь мир годами пытается раскрыть тайну исчезновения двух девушек. Появились новые улики, но они только сильнее всех запутали
17 декабря 2025
Она жила в ящике под кроватью
Криминал
Она жила в ящике под кроватью
Супружеская пара похитила девушку, которая ехала автостопом. Они сделали ее рабыней на семь лет
00:01 7 января
Сталин навсегда лишил этот народ родины
Политика
Сталин навсегда лишил этот народ родины
Он боялся предательства и приказал депортировать их в степи. Из-за этого погибли десятки тысяч детей, а люди до сих пор не могут обрести свой дом
14 декабря 2025
Горящие новости
У России осталось только одно крупное месторождение нефти
Цены на нефть рухнули
СМИ: у Кадырова отказали почки
Долина отказалась пустить Лурье в ее квартиру
Еще одна страна перейдет на евро
Популярная блогерша умерла после косметологической операции в Москве
Девушка зарубила топором пытавшегося изнасиловать ее соседа
Авторынок России рухнул
11-летний оппонент заставил российскую шахматистку ругаться матом