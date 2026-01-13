СМИ узнали об оторванной руке младенца в роддоме Новокузнецка

Рожавшие детей в акушерском стационаре Новокузнецкой городской клинической больницы №1 женщины рассказали об условиях, в которых врачи принимали роды у пациенток.

Моя дочь живет в Австралии с отцом, и мы видимся раз в год Меня называют плохой матерью, а я считаю, что это лучший выбор в нашей ситуации Общество 9 минут чтения

Одному из младенцев персонал оторвал руку во время родов. Другому сломал ключицу, а в произошедшем обвинил мать ребенка, якобы заявив, что она «не умеет рожать». Об этом пишут «Известия» со ссылкой на поступившие в редакцию отзывы.

«Врачам максимально безразлично состояние пациентов и их маленьких малышей», — рассказала одна из собеседниц издания. Другая женщина сообщила, что ее ребенок умер из-за решения персонала отправить ее на естественные роды вместо проведения кесарева сечения. Врачи при этом знали о наличии у нее низкой плацентации, при такой особенности организма женщины чаще рожают с помощью кесарева сечения.

Телеграм-канал Baza пишет, что врачи оторвали руку новорожденному, потому что не смогли остановить схватки у его матери. После этого они положили ребенка ей на грудь. Из-за этого больницу уже якобы проверял Следственный комитет (СК). Администрация заведения опровергает обвинения и заявляет, что медицинская помощь оказывалась в соответствии с осложнениями у пациентки.

Baza также утверждает, что в течение прошлого года пациентки жаловались на антисанитарию и некомпетентность персонала. Они отмечали, что их дети получали раны на голове и теле после того, как оказывались в руках у сотрудников больницы. Телеграм-канал Shot утверждает, что больница получила 170 предостережений за последние два года — в том числе из-за отсутствия дозаторов с жидким раствором и мылом.

В акушерском стационаре Новокузнецкой городской клинической больницы №1 за новогодние праздники умерли девять детей, эту информацию подтвердили в региональном управлении СК.



«Кузбасс онлайн» со ссылкой на источники пишет, что в роддоме наблюдается острый дефицит кадров, а на ставках медсестер якобы работают санитарки. В больнице это опровергают.

Минздрав Кемеровской области утверждает, что у всех погибших детей была внутриутробная инфекция, сообщает «Кузбасс онлайн». Под наблюдением специалистов сейчас находятся еще восемь детей с тяжелыми инфекциями.

На время проведения проверки губернатор области отстранил от работы главного врача больницы Виталия Хераскова. СК возбудил уголовные дела о причинении смерти по неосторожности (ч.3 ст. 109 УК) и халатности (ч.3 ст. 293 УК).