Власти обвинили матерей в гибели младенцев в роддоме Новокузнецка

В массовой гибели новорожденных детей в роддоме №1 Новокузнецка виноваты не врачи, а роженицы. Об этом, как передает местный новостной портал NGS24, во время прямой линии заявил губернатор Кемеровской области Илья Середюк.

«Мамы не наблюдались в период беременности, не было истории болезней, не было анализов. Печально говорить, но некоторые приезжали на роды по скорой в состоянии алкогольного опьянения. Нужно выявлять и ставить на учет тех беременных женщин, которые не наблюдаются», — сказал он, добавив, что все погибшие младенцы родились недоношенными, а вес некоторых из них составлял менее 600 граммов.

При этом глава региона призвал не делать скоропалительных выводов и дождаться результатов соответствующих экспертиз, подчеркнув, что большинство из 140 родов прошедших в этом роддоме за время новогодних праздников завершилось благополучно. Он также усомнился, что дети погибли в результате врачебных ошибок, сославшись на то, что у них были разные лечащие врачи.

13 января стало известно, что в акушерском стационаре № 1 городской клинической больницы № 1 имени Г. П. Курбатова в Новокузнецке за новогодние праздники скончались девять новорожденных.

После появление сообщений об этом в СМИ Следственный комитет возбудил уголовное дело по статьям о халатности и причинении смерти по неосторожности.

Позже в прессе появились свидетельства женщин, рожавших в этом учреждении в предыдущие годы. Многие из них рассказывали об издевательствах и непрофессиональном поведении медперсонала, а также о нарушении медицинских процедур, в результате которых новорожденные получали тяжелейшие травмы. Так одна из женщин рассказала, что ее ребенку при родах оторвали руку и он погиб.