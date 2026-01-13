Сразу несколько младенцев умерли в роддоме Новокузнецка

За период новогодних праздников в одном из родильных домов Кемеровской области скончались девять новорожденных. Об этом сообщает ТАСС. Ранее СМИ писали о шести погибших детях.

Моя дочь живет в Австралии с отцом, и мы видимся раз в год Меня называют плохой матерью, а я считаю, что это лучший выбор в нашей ситуации Общество 9 минут чтения

Речь идет об акушерском стационаре Новокузнецкой городской клинической больницы № 1 имени Г. П. Курбатова. Сейчас учреждение временно закрыто на карантин. По официальной версии — прием пациенток приостановлен в связи с превышением порога заболеваемости ОРВИ.

Информацию о гибели младенцев подтвердили региональные власти. Министр здравоохранения Кузбасса Андрей Тарасов сообщил, что в роддоме проводится проверка, а для оценки ситуации выезжала комиссия областного Минздрава. По его словам, официальные выводы будут сделаны после завершения всех проверочных мероприятий.

«Ситуация произошла. В данный момент идет разбирательство. Выезжала комиссия Минздрава для оценки и предотвращения ситуации. После завершения проверки дадим официальную информацию», — заявил Тарасов во время прямого эфира в социальных сетях.

Конкретное количество погибших детей Тарасов не назвал. Однако, по информации источников СМИ, речь идет о девяти младенцах. Губернатор области Илья Середюк заявил, что на период проведения проверки временно отстранен от должности главврач медучреждения Виталий Херасков.

Ранее издание «Кузбасс онлайн» со ссылкой на источники писало, что в роддоме наблюдается острый дефицит кадров, а на ставках медсестер якобы работают санитарки. Однако в медучреждении эту информацию опровергли и заявили, что все дело в распространении острой респираторной инфекции.

Женщина полтора года притворялась мужчиной и пожалела об этом Она хотела лучше понять мужчин — но эксперимент закончился плачевно Общество 12 минут чтения

Проверки по факту гибели новорожденных начали надзорные органы. В Следственном комитете России по Кемеровской области сообщили об организации доследственной проверки. Она проводится по статье 293 Уголовного кодекса России («Халатность»).

Параллельно проверку организовала Прокуратура Кузбасса. В ведомстве заявили, что привлекли специалистов Роспотребнадзора и Росздравнадзора. Они оценивают соблюдение в роддоме требований законодательства о здравоохранении, прав несовершеннолетних, а также санитарно-эпидемиологических норм. Власти региона подчеркивают, что окончательные выводы будут сделаны после завершения всех проверок и получения результатов экспертиз.