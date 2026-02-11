EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Криминал

Google помог в расследовании похищения матери американской журналистки

2 минуты чтения 18:59

Прорыв в деле о похищении матери ведущей американского телеканала NBC Саванны Гатри Нэнси произошел благодаря корпорации Google, сообщил источник телеканала CNN.

Нэнси Гатри похитили вечером 31 января, а 10 февраля ФБР опубликовало видео с камеры, установленной у входа в дом женщины. На него попал вероятный похититель — человек, вероятно, мужчина, в перчатках и маске. При этом ранее американские власти заявляли, что запись восстановить не удалось.

По словам источника CNN, восстановить данные помогли инженеры корпорации Google, которая выпускает линейку умных домашних устройств Nest. Камера из этой линейки и была установлена у входа в дом Нэнси Гатри. Задача была настолько сложной с технической точки зрения, что следователи не знали, удастся ли ее выполнить, сообщил собеседник журналистов.

В ФБР заявили, что опубликовали видео с камеры через несколько часов после его получения. Журналисты обратились за комментарием к Google и Nest, но пока не получили ответа.

Ранее Шериф округа Пима Крис Нанос говорил, что запись с камеры не сохранилась, потому что Нэнси Гатри не была подписана на сервис, который сохраняет видео в облачном хранилище Google.

Специалист по аудио- и видеоэкспертизе и основатель компании Principle Forensics Ник Баррейро объяснил, что Nest бесплатно сохраняет до трех часов записи. Эти данные хранятся в облаке и на серверах Google. Даже если информация была удалена из систем Google, она все равно может где-то сохраняться и поддаваться восстановлению — удаленные файлы могут физически оставаться на носителе до тех пор, пока поверх них не будут записаны новые, отметил Баррейро.

«Функция удаления всего лишь дает файловой системе команду игнорировать эти данные и считать это место на жестком диске свободным для новой информации. Поэтому, пока оно фактически не будет использовано повторно, старые данные остаются доступными для восстановления. В моей практике были случаи, когда удавалось найти небольшие фрагменты видеофайлов, записанных месяцы или даже годы назад», — отметил эксперт.

Гречневый суп с таллием
Гречневый суп с таллием
Посудомойщица отравила учеников и сотрудников школы, подсыпав им яд в пищу. Но вскоре выяснилось, что жертв гораздо больше
Криминал13 минут чтения

Ранее Саванна Гатри — известная в США журналистка, телеведущая и юрист — опубликовала в инстаграме видеообращение к похитителям своей матери. На этой записи также присутствуют ее брат Кэмерон и сестра Энни. Они попросили злоумышленников выйти с ними на связь и предоставить подтверждение, что Нэнси Гатри жива.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Легендарная Наталья
Общество
Легендарная Наталья
Она давала приют трудным подросткам, учила их пользоваться презервативами и помогла им вырасти в достойных людей. Среди них был Дмитрий Марков
00:01
Два вчерашних студента создали революционное приложение и разбогатели
Экономика
Два вчерашних студента создали революционное приложение и разбогатели
Они поставили под угрозу тысячи рабочих мест, зато стали миллиардерами всего за год
00:01 10 февраля
Я переехала в Непал и очень довольна
Общество
Я переехала в Непал и очень довольна
Здесь красиво, дешево, а люди открытые и добрые. Но мне пришлось забыть о привычном комфорте
00:01 9 февраля
Каннибал с улицы Орджоникидзе
Криминал
Каннибал с улицы Орджоникидзе
Живший в нищете мужчина несколько лет ел своих гостей. Но поймать его не могли, хотя соседи регулярно находили останки
00:01 8 февраля
Гречневый суп с таллием
Криминал
Гречневый суп с таллием
Посудомойщица отравила учеников и сотрудников школы, подсыпав им яд в пищу. Но вскоре выяснилось, что жертв гораздо больше
00:01 7 февраля
Мем принес авиакомпании миллиард долларов
Интернет и мемы
Мем принес авиакомпании миллиард долларов
В соцсетях подшучивали над ней, но это только пошло ей на пользу
00:01 6 февраля

Самое читаемое

Дневники убийцы потрясли Россию
Криминал
Дневники убийцы потрясли Россию
История смерти Татьяны Страховой расколола общество и до сих пор не дает многим покоя
00:01 20 января
Горящие новости
Власти Казахстана решили изменить правила въезда для россиян
СМИ рассказали о состоянии сына Кадырова
Зумеры и миллениалы начали удалять соцсети
Россиянин нашел способ обойти все блокировки интернета
Близкий к Кремлю политолог рассказал о последствиях убийства Путина
Крупнейшая компания России оказалась в глубоком кризисе
Борис Гребенщиков ответил на вопрос про «сигналы» о возвращении в Россию
СМИ: у Кадырова отказали почки
В рунете появился мем про «олицетворение офисной токсичности»
Женщина полтора года притворялась мужчиной и пожалела об этом
Общество
Женщина полтора года притворялась мужчиной и пожалела об этом
Она хотела лучше понять мужчин — но эксперимент закончился плачевно
00:01 13 января
Бездушная злобная мразь
Криминал
Бездушная злобная мразь
Девочка отпросилась на ночевку к подруге, но на самом деле пошла на пикник с «королем лицемеров». Эта встреча оказалась для нее последней
3 мая 2025
Моя дочь живет в Австралии с отцом, и мы видимся раз в год
Общество
Моя дочь живет в Австралии с отцом, и мы видимся раз в год
Меня называют плохой матерью, а я считаю, что это лучший выбор в нашей ситуации
00:01 12 января
Горящие новости
Власти Казахстана решили изменить правила въезда для россиян
СМИ рассказали о состоянии сына Кадырова
Зумеры и миллениалы начали удалять соцсети
Россиянин нашел способ обойти все блокировки интернета
Близкий к Кремлю политолог рассказал о последствиях убийства Путина
Крупнейшая компания России оказалась в глубоком кризисе
Борис Гребенщиков ответил на вопрос про «сигналы» о возвращении в Россию
СМИ: у Кадырова отказали почки
В рунете появился мем про «олицетворение офисной токсичности»