Google помог в расследовании похищения матери американской журналистки

Прорыв в деле о похищении матери ведущей американского телеканала NBC Саванны Гатри Нэнси произошел благодаря корпорации Google, сообщил источник телеканала CNN.

New video in the search for Nancy Guthrie: Over the last eight days, the FBI and the Pima County Sheriff’s Department have been working closely with our private sector partners to continue to recover any images or video footage from Nancy Guthrie’s home that may have been lost,… pic.twitter.com/XCEvkA5eJ6 — FBI Phoenix (@FBIPhoenix) February 10, 2026

Нэнси Гатри похитили вечером 31 января, а 10 февраля ФБР опубликовало видео с камеры, установленной у входа в дом женщины. На него попал вероятный похититель — человек, вероятно, мужчина, в перчатках и маске. При этом ранее американские власти заявляли, что запись восстановить не удалось.

По словам источника CNN, восстановить данные помогли инженеры корпорации Google, которая выпускает линейку умных домашних устройств Nest. Камера из этой линейки и была установлена у входа в дом Нэнси Гатри. Задача была настолько сложной с технической точки зрения, что следователи не знали, удастся ли ее выполнить, сообщил собеседник журналистов.

В ФБР заявили, что опубликовали видео с камеры через несколько часов после его получения. Журналисты обратились за комментарием к Google и Nest, но пока не получили ответа.

Ранее Шериф округа Пима Крис Нанос говорил, что запись с камеры не сохранилась, потому что Нэнси Гатри не была подписана на сервис, который сохраняет видео в облачном хранилище Google.

Специалист по аудио- и видеоэкспертизе и основатель компании Principle Forensics Ник Баррейро объяснил, что Nest бесплатно сохраняет до трех часов записи. Эти данные хранятся в облаке и на серверах Google. Даже если информация была удалена из систем Google, она все равно может где-то сохраняться и поддаваться восстановлению — удаленные файлы могут физически оставаться на носителе до тех пор, пока поверх них не будут записаны новые, отметил Баррейро.

«Функция удаления всего лишь дает файловой системе команду игнорировать эти данные и считать это место на жестком диске свободным для новой информации. Поэтому, пока оно фактически не будет использовано повторно, старые данные остаются доступными для восстановления. В моей практике были случаи, когда удавалось найти небольшие фрагменты видеофайлов, записанных месяцы или даже годы назад», — отметил эксперт.

Ранее Саванна Гатри — известная в США журналистка, телеведущая и юрист — опубликовала в инстаграме видеообращение к похитителям своей матери. На этой записи также присутствуют ее брат Кэмерон и сестра Энни. Они попросили злоумышленников выйти с ними на связь и предоставить подтверждение, что Нэнси Гатри жива.