Криминал

Известная американская телеведущая обратилась к похитителям своей матери

5 минут чтения 17:16

Ведущая американского телеканала NBC Саванна Гатри записала видеообращение к похитителям своей 84-летней матери Нэнси. Запись журналистка опубликовала в инстаграме.

«Мы готовы [с вами] разговаривать. Однако мы живем в мире, где голоса и изображения легко подделываются. Поэтому мы должны знать наверняка, что она жива и находится у вас. Мы готовы вас выслушать. Пожалуйста, свяжитесь с нами», — сказала Гатри на видео, где она сидит с братом Кэмероном и сестрой Энни.

Саванна отметила, что мать была для семьи «сердцем» и «домом». Энни добавила, что после похищения Нэнси из их жизни «пропал свет» и они скучают. «Ей [Нэнси] 84 года. Ее здоровье, ее сердце хрупки. Она постоянно испытывает боль. Сейчас у нее нет никаких лекарств. Они ей нужны, чтобы выжить. Они ей нужны, чтобы не страдать», — сообщила Гатри.

Видео появилось в инстаграме Саванны вечером в среду, 4 февраля по местному времени или около полуночи по московскому. Вскоре после этого президент США Дональд Трамп рассказал в соцсети Truth Social, что связался с телеведущей.

«Кошки все видели»
«Кошки все видели»
Бывший партнер жестоко убил котоняню на глазах у животных, за которыми она присматривала
Криминал6 минут чтения

«Я даю указание всем федеральным правоохранительным органам немедленно перейти в полное распоряжение семьи и местных силовых структур. Мы задействуем все ресурсы, чтобы благополучно вернуть ее мать домой», — заявил глава Белого дома.

Нэнси Гатри пропала вечером 31 января, выйдя из своего дома в Аризоне. Шериф округа Пима Крис Нанос в ходе пресс-конференции заявил, что 84-летняя женщина была похищена. У входа в дом Нэнси следователи обнаружили следы крови. Несмотря на это, по словам шерифа, власти «должны верить», что она все еще жива.

Издание TMZ 4 февраля заявило, что получило записку с требованием о выкупе в размере «миллионов долларов в биткойнах». В департаменте шерифа округа журналистам сообщили, что подобные письма были отправлены и в другие издания.

Саванна Гатри — известная в США журналистка, телеведущая и юрист. На телеканале NBC она ведет, в частности, шоу «Today». Помимо этого, женщина является главным юридическим корреспондентом телеканала и ведет передачи в День благодарения и во время Олимпийских игр.

Журналистка должна была стать соведущей трансляции NBC с церемонии открытия зимних Олимпийских игр в Милане, которая пройдет в пятницу, 6 февраля. Саванна отказалась от этой роли из-за исчезновения матери.

Дневники убийцы потрясли Россию
Криминал
Дневники убийцы потрясли Россию
История смерти Татьяны Страховой расколола общество и до сих пор не дает многим покоя
00:01 20 января
Женщина полтора года притворялась мужчиной и пожалела об этом
Общество
Женщина полтора года притворялась мужчиной и пожалела об этом
Она хотела лучше понять мужчин — но эксперимент закончился плачевно
00:01 13 января
Бездушная злобная мразь
Криминал
Бездушная злобная мразь
Девочка отпросилась на ночевку к подруге, но на самом деле пошла на пикник с «королем лицемеров». Эта встреча оказалась для нее последней
3 мая 2025
Она жила в ящике под кроватью
Криминал
Она жила в ящике под кроватью
Супружеская пара похитила девушку, которая ехала автостопом. Они сделали ее рабыней на семь лет
00:01 7 января
