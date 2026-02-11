EN
Общество

Автоюрист предупредил о введении платы за въезд в некоторые районы Москвы

14:09

В Москве с 1 марта могут появиться целые районы, за въезд в которые с водителей будут списываться деньги через удаленную систему. Об этом в разговоре с «Абзацем» рассказал автоюрист Лев Воропаев.

По его словам, вероятно, московские власти будут списывать с водителей деньги через Московскую административную дорожную инспекцию (МАДИ).

«Деньги пойдут в региональный бюджет. Будут четко определены районы, в которых организован платный въезд. Все, кто будет въезжать на своих транспортных средствах, будут платить. Исключение сделают для коммунальных и других служб. В столице в первую очередь речь идет о “Москве-Сити”», — утверждает автоюрист.

Воропаев уверен, что подобные меры, в скором времени введут и в других городах-миллионниках. В пример он привел Санкт-Петербург, где сейчас «активно обсуждают эту тему». 

Госдума приняла законопроект о введении платных зон в Москве в декабре 2025 года. Инициатором поправок в федеральный закон «О статусе столицы» выступил депутат от «Единой России» Анатолий Выборный, представляющий Москву в Госдуме. 

Так, с 1 марта 2026 года, правительство Москвы сможет не только создавать платные зоны на отдельных территориях, но и делать въезд платным как в отдельные районы города, так и в саму столицу. Границы платных зон, стоимость въезда и порядок предоставления льгот будет определять мэр Москвы Сергей Собянин.

Новый закон оказался довольно неожиданным, так как изначально поправки касались полномочий Минобороны переводить некоторые дороги в статус «военно-автомобильных». Все изменилось в последний момент, когда в документ были внесены предложения о создании платных зон. 

«Это традиционная для властей схема: если нужно принять что-то срочное или непопулярное, то поправки вносятся ко второму чтению в “левый” законопроект», — прокомментировала журналистка Фарида Рустамова.

Вслед за Москвой, власти готовятся ввести похожие меры и в Санкт-Петербурге. Ранее спикер городского заксобрания Александр Бельский заявил, что введение платы за въезд в центр города является дискуссионным, но подчеркнул: «для больших мегаполисов, как показывает мировая практика, это неизбежно».

