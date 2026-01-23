Платный въезд в центр Петербурга назвали неизбежным

Введение платы за въезд в центр Санкт-Петербурга неизбежно. Об этом в интервью ТАСС заявил спикер городского заксобрания Александр Бельский. При этом он призвал включить Петербург в число первых российских городов, где будет проведен соответствующий эксперимент.

По словам Бельского, сейчас такая инициатива обсуждается на федеральном уровне, но окончательного решения по ней пока не принято.

«После того, как оно будет принято, мы будем уже разговаривать о такой возможности на региональном уровне. <…> Да, конечно, если будет проводиться эксперимент, я бы настаивал на том, чтобы Петербург был в него включен. Потому что есть мировой опыт, который показывает, что ситуация в городе может очень серьезно измениться в связи с платным въездом в центр», — сказал депутат, оговорившись, что это его личная точка зрения по этому вопросу.

Он отметил, что большое количество автомобилей в историческом центре Петербурга создает «огромную нагрузку на бюджет», которую необходимо снизить. «Я уже не говорю об экологической ситуации, потому что с точки зрения тех вредных веществ, которые оседают в центре города на уровне 20-50 сантиметров от дорожного полотна, — там практически вся таблица Менделеева», — добавил он.

При этом Бельский признал, что вопрос введения платы за въезд в центр города является дискуссионным, но подчеркнул, что «для больших мегаполисов, как показывает мировая практика, это неизбежно».

Депутат также отметил, что количество автомобилей в центре Петербурга уже удалось снизить, благодаря введению дифференцированных тарифов на платную парковку. По его словам, в Центральном районе трафик уменьшился на 12%, а в Адмиралтейском — на 10%.