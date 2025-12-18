Депутаты разрешили брать деньги с россиян за въезд в Москву

Госдума приняла закон, позволяющий властям Москвы организовывать на территории города платные зоны для автомобилистов. Соответствующие поправки внесены в федеральный закон «О статусе столицы», сообщает «Коммерсант».

Благодаря принятому законопроекту правительство Москвы сможет не только создавать платные зоны на отдельных территориях, но и делать въезд платным как в отдельные районы города, так и в саму столицу. Закон вступит в силу с 1 марта 2026 года.

Поправки о введении платных зон в Москве внес депутат от «Единой России» Анатолий Выборный, представляющий Москву в Госдуме. Границы платных зон, стоимость въезда и порядок предоставления льгот будет определять мэр Москвы Сергей Собянин.

Принятые поправки стали неожиданностью. Изначально законопроект касался полномочий Минобороны переводить некоторые дороги в статус «военно-автомобильных». Однако в последний момент в него были внесены предложения о создании платных зон.

«Это традиционная для властей схема: если нужно принять что-то срочное или непопулярное, то поправки вносятся ко второму чтению в «левый» законопроект», — отмечает журналистка Фарида Рустамова.

Похожим образом Госдума во втором и третьем чтениях без обсуждения одобрила законопроект, который обязывает управляющие компании многоквартирных домов общаться с жильцами только через национальный мессенджер Max.

Законопроект в своем первоначальном виде касался прав председателя многоквартирного дома, тогда как упоминание об обязательном использовании мессенджера Max появилось лишь ко второму чтению.