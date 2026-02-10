Из опубликованных Минюстом США документов по делу финансиста Джеффри Эпштейна следует, что он интересовался установкой скрытых видеокамер на территории своих особняков. И, вероятно, обращался за помощью к «русским», сообщает The Telegraph.

Издание отмечает, что Эпштейн получил электронное письмо от человека, чье имя было отредактировано Минюстом. В тексте говорилось: «Помните, о чем мы говорили, если хотите установить камеры в доме? Это нужно будет сделать очень осторожно. Русские могут пригодиться».

Выписки с кредитной карты Эпштейна, полученные The Telegraph, подтверждают факт покупки им скрытых камер. Это же подтверждают и его переписка с Ларри Висоски, который выступал в роли помощника Эпштейна: он работал техником и разнорабочим на объектах недвижимости финансиста.

Так, Эпштейн попросил Висоски купить «три скрытые камеры с датчиком движения, которые умеют записывать». Позже, пишет издание, в электронном письме Эпштейну от 5 февраля 2014 года Висоски сообщил, что накануне купил камеры в шпионском магазине во Флориде.

Из опубликованных файлов стало также известно, что хотел встретиться с главой Центрального банка России Эльвирой Набиуллиной. К тому же он выражал заинтересованность в контактах с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и несколько раз заявлял о желании встретиться и поговорить с Владимиром Путиным. Хотя и тут опубликованные три миллиона «файлов Эпштейна» не подтверждают, что контакты с российским руководством действительно состоялись.

Также стало известно и о вероятных сексуальных пристрастиях миллиардера и основателя Microsoft Билла Гейтса. Из опубликованных документов по делу Эпштейна говорится о том, что Билл Гейтс якобы заразился венерическим заболеванием после того, как переспал с «русскими девушками».