СМИ узнали о попытках Эпштейна подружиться с российскими чиновниками и выйти на Путина

2 минуты чтения 14:54

В новых документах по делу финансиста Джеффри Эпштейна содержится переписка, свидетельствующая о его попытках наладить контакты с высокопоставленными российскими чиновниками, а также непосредственно с Владимиром Путиным. Об этом пишет CNN.

Журналисты изучили материалы и выяснили, что в июне 2018 года Эпштейн писал норвежскому политику Турбьерну Ягланду, который тогда занимал пост генерального секретаря Совета Европы, с просьбой передать сигнал российской стороне о возможности контакта с ним. В письме Эпштейн упоминал бывшего постоянного представителя России при ООН Виталия Чуркина. Согласно документам, Эпштейн регулярно встречался с Чуркиным в Нью-Йорке до его смерти в 2017 году и утверждал, что предлагал помощь его сыну в поиске работы в сфере управления капиталом.

В переписке с Ягландом Эпштейн выражал заинтересованность в контактах с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и несколько раз заявлял о желании встретиться и поговорить с Владимиром Путиным. В одном из писем он положительно отзывался о Чуркине, с которым поддерживал теплые и взаимовыгодные отношения. «Чуркин был великолепен. Он понял Трампа после наших разговоров. Это несложно. Он должен получить что-то взамен — вот и все», — писал Эпштейн. При этом документы не подтверждают, что контакты с российским руководством действительно состоялись.

Публикация файлов вызвала резкую реакцию в Европе. Так, премьер-министр Польши Дональд Туск уже заявил, что власти страны начнут проверку возможных связей Эпштейна с российскими спецслужбами. По его словам, появляющиеся в прессе данные усиливают подозрения вокруг международного масштаба дела финансиста.

В Кремле эти предположения отвергли. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что версия о контроле Эпштейна российской разведкой не заслуживает серьезного отношения. «Хочется много шутить по поводу таких версий», — отметил он.

По данным CNN, опубликованные американским Минфином в январе файлы также свидетельствуют о контактах Эпштейна с российскими бизнесменами и чиновниками —  в том числе с лицами, связанными с организацией экономических форумов и работой государственных инвестиционных структур. Из переписки следует, что Эпштейн предлагал содействие в привлечении инвестиций и позиционировал себя как посредника в международных деловых контактах.

Кроме того, материалы подтверждают, что Эпштейн бывал в России, а в 2018–2019 годах запрашивал российскую визу и интересовался переносом действующей визы в новый паспорт. Эти обращения датированы периодом незадолго до его ареста по обвинениям в сексуализированной торговле несовершеннолетними.

