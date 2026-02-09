EN
Криминал

Россиянин избил подростка и заживо скормил ее свиньям

2 минуты чтения 10:36

Работавший на одной из ферм Ужурского района Красноярского края Игорь Зыков избил 17-летнюю девушку, а затем заживо скормил ее свиньям. За это его приговорили к 23 годам лишения свободы, сообщает пресс-служба краевых судов.

Каннибал с улицы Орджоникидзе
Каннибал с улицы Орджоникидзе
Живший в нищете мужчина несколько лет ел своих гостей. Но поймать его не могли, хотя соседи регулярно находили останки
Криминал13 минут чтения

В ноябре 2024 года Зыков поссорился с хозяином фермы и в нетрезвом состоянии пришел к нему домой, желая отомстить. Мужчины дома не оказалось и тогда он напал на его дочь — после ударов девушка потеряла сознание.

Еще живого подростка Зыков отнес в стайку для свиней и оставил ее там. У девушки были кровоточащие раны — животные среагировали на них и начали есть ее заживо. Также мужчина украл принадлежавший ей телефон.

Дело Зыкова рассматривалось в Красноярском краевом суде с участием присяжных заседателей, в конце января 2026 года они единогласно посчитали его виновным и не заслуживающим снисхождения. Помимо 23-летнего срока в местах лишения свободы мужчина также приговорен к одному году и восьми месяцам ограничения свободы.

Суд признал его виновным по статьям об убийстве с особой жесткостью (п. «д» ч. 2 ст. 105 УК), насильственных действиях сексуализированного характера в отношении несовершеннолетнего (п. «а» ч. 3 ст. 132 УК) и краже (ч. 2 ст. 158 УК).

Ранее американские СМИ рассказали о жителе Флориды Хэрриле Брэдди, который похитил женщину вместе с ее пятилетней дочерью, вывез их за город, начал душить мать девочки, а девочку сбросил в воду, в которой водятся крокодилы. Ее труп через несколько дней обнаружили рыбаки.

Его дело рассматривалось судом в 2007 году с участием присяжных, один из них проголосовал против смертной казни Брэдди, что позволило ему избежать этой процедуры. Однако его дело вернулось на новое рассмотрение, поскольку во Флориде изменились законы — теперь судья может приговорить человека к смертной казни, даже если решение присяжных не было единогласным.

