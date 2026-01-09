EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Криминал

Мужчина похитил девочку и оставил на съедение аллигаторам

2 минуты чтения 18:32

В 2007 году Хэррила Брэдди признали виновным в убийстве и похищении двух людей. Мужчина напал на знакомую женщину, вывез ее вместе с пятилетней дочкой за город, а затем скормил девочку аллигаторам. Теперь дело возвращается в суд, из-за чего 76-летнему Брэдди грозит смертная казнь, сообщает американский журнал «People».

Издание отмечает, что дело вернулось в суд из-за принятого в американском штате Флорида в 2023 году закона. Документ, который подписал губернатор Рон Десантис, гласит, что присяжные могут вынести смертный приговор, даже если против него высказались четыре участника из 12.

Изначально Брэдди приговорили к смерти присяжные крупнейшего по населению округа Майами-Дейд. Тогда, как пишет People, лишь один присяжный высказался «против» — остальные 11 членов коллегии высказались «за». Однако в 2017 году суд отказался назначить высшую меру наказания без единогласного вердикта. Теперь дело Брэдди вернулось в суд, и присяжные снова будут решать, следует ли его казнить.

Она жила в ящике под кроватью
Она жила в ящике под кроватью
Супружеская пара похитила девушку, которая ехала автостопом. Они сделали ее рабыней на семь лет
Криминал11 минут чтения

Брэдди познакомился с Шанделл в церкви благодаря их общему другу. Они иногда встречались и проводили время вместе, но от интимной близости девушка отказалась. Мужчина настаивал, поэтому ей пришлось защищаться от домогательств ножом. Позже Брэдди извинился за свое поведение.

6 ноября 1998 года Брэдди встретился с Шанделл, чтобы подвезти ее до дома после работы. Оказалось, что мужчина хотел переночевать у нее, но, получив отказ, напал на женщину несмотря на то, что в доме находилась пятилетняя девочка Катиша. Брэдди принялся душить Шанделл до тех пор, пока она не потеряла сознание. 

Затем он бросил ее в багажник своего автомобиля и отвез на поля сахарного тростника, где снова начал душить, пока Шанделл вновь не потеряла сознание. Тогда Брэдди решил расправиться и с ее дочкой. Позже он объяснил следователям, что вернулся за Катишей, так как боялся, что она расскажет людям о случившемся. 

Он отвез ее в заболоченный район Эверглейдс, более известный под названием Аллея Аллигаторов, и бросил в воду. Труп девочки обнаружили спустя три дня рыбаки. У нее была оторвана левая рука и раздавлен череп. Шанделл же, наоборот, выжила. Она очнулась там, где ее бросил Брэдди, и смогла добраться до полиции. 

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Я уехала в Австралию и пошла работать в шахте
Общество
Я уехала в Австралию и пошла работать в шахте
Это очень сложно. Я таскала тяжести во время месячных, и неделями не было выходных. Зато зарплата хорошая
00:01
Люди объели пингвинов
Мир
Люди объели пингвинов
Из-за этого уже погибли больше 60 тысяч особей, а через 10 лет на африканском континенте их может не остаться вовсе
00:01 8 января
Она жила в ящике под кроватью
Криминал
Она жила в ящике под кроватью
Супружеская пара похитила девушку, которая ехала автостопом. Они сделали ее рабыней на семь лет
00:01 7 января
По всей Европе нашли загадочные лабиринты
Мир
По всей Европе нашли загадочные лабиринты
Одни предполагают, что их построили миссионеры. Другие считают, что это сделали гномы
00:01 6 января
Мне удалили зуб мудрости, и я оказалась в реанимации
Общество
Мне удалили зуб мудрости, и я оказалась в реанимации
Я потеряла 10 килограммов, получила огромный шрам на шее и асимметрию лица
00:01 5 января
Какие фильмы ждать в 2026 году
Мир
Какие фильмы ждать в 2026 году
Дорогущий фильм от Нолана, много Зендеи и Роберта Паттинсона
00:01 4 января

Самое читаемое

Мы купили дом в Германии и очень довольны
Общество
Мы купили дом в Германии и очень довольны
Теперь у нас ипотека на 30 лет, а чтобы сэкономить, приходится делать ремонт своими руками
27 декабря 2025
Горящие новости
У России осталось только одно крупное месторождение нефти
Цены на нефть рухнули
Долина отказалась пустить Лурье в ее квартиру
Еще одна страна перейдет на евро
Пострадавшую от домогательств в метро Москвы блогершу оштрафовали
Рубль резко упал
Названо самое популярное порно среди россиян
Популярная блогерша умерла после косметологической операции в Москве
Авторынок России рухнул
Они пропали в джунглях, а через 10 недель появились жуткие фото
Криминал
Они пропали в джунглях, а через 10 недель появились жуткие фото
Весь мир годами пытается раскрыть тайну исчезновения двух девушек. Появились новые улики, но они только сильнее всех запутали
17 декабря 2025
Она жила в ящике под кроватью
Криминал
Она жила в ящике под кроватью
Супружеская пара похитила девушку, которая ехала автостопом. Они сделали ее рабыней на семь лет
00:01 7 января
Сталин навсегда лишил этот народ родины
Политика
Сталин навсегда лишил этот народ родины
Он боялся предательства и приказал депортировать их в степи. Из-за этого погибли десятки тысяч детей, а люди до сих пор не могут обрести свой дом
14 декабря 2025
Горящие новости
У России осталось только одно крупное месторождение нефти
Цены на нефть рухнули
Долина отказалась пустить Лурье в ее квартиру
Еще одна страна перейдет на евро
Пострадавшую от домогательств в метро Москвы блогершу оштрафовали
Рубль резко упал
Названо самое популярное порно среди россиян
Популярная блогерша умерла после косметологической операции в Москве
Авторынок России рухнул