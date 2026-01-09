Мужчина похитил девочку и оставил на съедение аллигаторам

В 2007 году Хэррила Брэдди признали виновным в убийстве и похищении двух людей. Мужчина напал на знакомую женщину, вывез ее вместе с пятилетней дочкой за город, а затем скормил девочку аллигаторам. Теперь дело возвращается в суд, из-за чего 76-летнему Брэдди грозит смертная казнь, сообщает американский журнал «People».

Издание отмечает, что дело вернулось в суд из-за принятого в американском штате Флорида в 2023 году закона. Документ, который подписал губернатор Рон Десантис, гласит, что присяжные могут вынести смертный приговор, даже если против него высказались четыре участника из 12.

Изначально Брэдди приговорили к смерти присяжные крупнейшего по населению округа Майами-Дейд. Тогда, как пишет People, лишь один присяжный высказался «против» — остальные 11 членов коллегии высказались «за». Однако в 2017 году суд отказался назначить высшую меру наказания без единогласного вердикта. Теперь дело Брэдди вернулось в суд, и присяжные снова будут решать, следует ли его казнить.

Брэдди познакомился с Шанделл в церкви благодаря их общему другу. Они иногда встречались и проводили время вместе, но от интимной близости девушка отказалась. Мужчина настаивал, поэтому ей пришлось защищаться от домогательств ножом. Позже Брэдди извинился за свое поведение.

6 ноября 1998 года Брэдди встретился с Шанделл, чтобы подвезти ее до дома после работы. Оказалось, что мужчина хотел переночевать у нее, но, получив отказ, напал на женщину несмотря на то, что в доме находилась пятилетняя девочка Катиша. Брэдди принялся душить Шанделл до тех пор, пока она не потеряла сознание.

Затем он бросил ее в багажник своего автомобиля и отвез на поля сахарного тростника, где снова начал душить, пока Шанделл вновь не потеряла сознание. Тогда Брэдди решил расправиться и с ее дочкой. Позже он объяснил следователям, что вернулся за Катишей, так как боялся, что она расскажет людям о случившемся.

Он отвез ее в заболоченный район Эверглейдс, более известный под названием Аллея Аллигаторов, и бросил в воду. Труп девочки обнаружили спустя три дня рыбаки. У нее была оторвана левая рука и раздавлен череп. Шанделл же, наоборот, выжила. Она очнулась там, где ее бросил Брэдди, и смогла добраться до полиции.