СМИ зафиксировали сокращение добычи нефти в России

Добыча нефти в России сокращается второй месяц подряд из-за санкций, которые ввели США. Об этом со ссылкой на источники, имеющие доступ к соответствующим данным, пишет Bloomberg.

Сообщается, что в январе 2026 года Россия в среднем добывала 9,28 миллиона баррелей нефти в день. Эта цифра, как отмечается, на 46 тысяч баррелей в сутки меньше, чем в декабре 2025 года, и почти на 300 тысяч баррелей в день ниже уровня, разрешенного России в рамках соглашения ОПЕК+ о квотах на добычу.

В декабре 2025 года Россия добывала 9,33 миллиона баррелей нефти в сутки, а в ноябре — 9,43 миллиона. По данным Bloomberg, падение добычи в декабре стало самым резким за последние 18 месяцев.

При этом Россия засекретила данные о добыче нефти, экспорте и работе нефтеперерабатывающих заводов, что затрудняет независимую оценку ситуации, отмечает Bloomberg. Сообщается, что при дальнейшем сокращении добычи Россия рискует потерять долю на мировом нефтяном рынке, которую могут занять другие страны ОПЕК+.

Гречневый суп с таллием Посудомойщица отравила учеников и сотрудников школы, подсыпав им яд в пищу. Но вскоре выяснилось, что жертв гораздо больше Криминал 13 минут чтения

Снижение добычи происходит на фоне увеличения объемов российской нефти на танкерах, пишет Bloomberg. На начало февраля на них находилось уже 143 миллиона баррелей российской нефти. Эта цифра почти вдвое больше, чем годом ранее, и на четверть больше показателя конца ноября. Сообщается, что продавцам российской нефти требуется больше времени, чтобы найти покупателей на фоне растущего давления Белого дома на Кремль.

Ранее источники Reuters сообщили, что нефтеперерабатывающие заводы в Индии перестали закупать российскую нефть, поставки которой должны были произвести в апреле. По их словам, вероятно, индийские покупатели будут избегать подобных сделок в течение долгого времени в будущем.

Каннибал с улицы Орджоникидзе Живший в нищете мужчина несколько лет ел своих гостей. Но поймать его не могли, хотя соседи регулярно находили останки Криминал 13 минут чтения

Снижение добычи нефти может сильно ударить по федеральному бюджету России, отмечает Bloomberg. Всего на нефтегазовую отрасль приходится около четверти доходов государства. В январе нефтегазовые поступления упали до пятилетнего минимума из-за снижения мировых цен, увеличения скидок и укрепления рубля.

Кроме того, нефтегазовая отрасль понесла крупные потери из-за ударов беспилотниками. По словам заместителя генерального директора страхового брокера Mains Евгения Боровикова, прямые потери превысили 100 миллиардов рублей, а с учетом косвенного ущерба и потери прибыли — триллион рублей.