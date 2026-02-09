EN
Экономика

Названа сумма ущерба от украинских атак на российские НПЗ

2 минуты чтения 17:00 | Обновлено: 17:44

По итогам 2025 года убыточность страхования рисков террористических актов и диверсий резко выросла. Об этом сообщил «Коммерсант» со ссылкой на участников страхового рынка.

По словам директора департамента страхования промышленных рисков «Росгосстраха» Кирилла Попова, убыточность в этом сегменте выросла кратно. В «АльфаСтраховании» заявили, что по сравнению с 2024 годом показатель как минимум удвоился. В страховой компании «Согласие» сообщили, что в их портфеле рост превысил десятикратный уровень. В одной из крупных страховых компаний, название которой не раскрывается, отметили увеличение убыточности более чем на 200%.

В начале 2025 года Российская национальная перестраховочная компания (РНПК) рекомендовала страховщикам повысить тарифы в этом сегменте. Однако ситуация с убыточностью за год не улучшилась. По данным компании, количество и размер потерь продолжают быстро расти, а доля перестраховщика в рисках составляет от 50% до 85%.

Я переехала в Непал и очень довольна
Я переехала в Непал и очень довольна
Здесь красиво, дешево, а люди открытые и добрые. Но мне пришлось забыть о привычном комфорте
Общество13 минут чтения

В РНПК отметили, что при атаках беспилотников решающим фактором стал не регион, а отрасль. Удары наносятся не только по приграничным областям, но и по другим частям страны, в том числе по объектам нефтехимической, газовой и электроэнергетической отраслей, а также по инфраструктуре.

Рост убыточности связан с резким увеличением числа страховых случаев. По данным страхового брокера Remind, в 2025 году количество таких событий выросло многократно, а ущерб по одному случаю нередко достигает нескольких сотен миллионов рублей.

Заместитель генерального директора страхового брокера Mains Евгений Боровиков сообщил, что прямые потери нефтегазовой отрасли от ударов беспилотников превысили 100 миллиардов рублей, а с учетом косвенного ущерба и потери прибыли общий ущерб превысил триллион рублей.

В страховых компаниях также зафиксировали рост частоты и тяжести убытков. В «Югории» это связывают с изменением тактики атак — увеличением числа беспилотников и других средств поражения в рамках одного удара. По оценке министра обороны Андрея Белоусова, в 2025 году интенсивность беспилотных атак на территории России выросла более чем в два раза, а в начале года ВСУ запускали в среднем около 1500 дальних БПЛА в месяц.

Каннибал с улицы Орджоникидзе
Каннибал с улицы Орджоникидзе
Живший в нищете мужчина несколько лет ел своих гостей. Но поймать его не могли, хотя соседи регулярно находили останки
Криминал13 минут чтения

Рост убыточности приводит к ужесточению условий страхования. В первую очередь увеличиваются франшизы, а для объектов с повышенным уровнем риска растут и тарифы. По оценкам участников рынка, франшизы выросли примерно на 30% — до 50 миллионов рублей, а тарифы увеличились на 10% и составляют 0,07–0,13% от страховой суммы. Для наиболее рисковых объектов тарифы выросли в несколько раз — до 2–3% и выше.

В отдельных случаях тарифы по рискам терроризма и диверсий достигают 10% от страховых лимитов. При этом для некоторых объектов в зонах повышенного риска страхование становится практически невозможным, поскольку вероятность инцидента перестает считаться случайной.

Страхование от рисков терроризма и диверсий входит в полисы страхования имущества и грузов, строительно-монтажных рисков (СМР), а также ответственности. По данным Центробанка, общий объем выплат по страхованию имущества, включая грузы и СМР, вырос почти на 30% и достиг 164 миллиардов рублей. При этом наличие такого покрытия часто является обязательным условием при страховании классических имущественных рисков.

