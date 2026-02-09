EN
Криминал

СМИ усомнились в официальной версии гибели педофила Эпштейна

2 минуты чтения 12:43

Российские и иностранные журналисты продолжают разбирать файлы по делу финансиста-педофила Джеффри Эпштейна, покончившего с собой в тюрьме. На этот раз внимание привлек документ, указывающий на странности в обстоятельствах его гибели. Об этом сообщает РБК.

Речь идет, в частности, о черновике заявления прокуратуры Южного округа Нью-Йорка о смерти финансиста, который был датирован 9 августа 2019 года. При этом официально о гибели Эпштейна стало известно утром 10 августа, когда сотрудник исправительного учреждения, разносивший завтраки заключенным, обнаружил его тело.

В документе, подготовленном от имени тогдашнего прокурора Южного округа Нью-Йорка Джеффри Бермана, говорится, что Эпштейн «ранее сегодня утром был найден без сознания в своей камере и вскоре после этого объявлен мертвым». Этот черновик оказался среди более чем двадцати файлов, опубликованных Минюстом США. В материалах присутствуют несколько версий похожих заявлений, часть из которых существенно отредактирована.

Путаница с датами — не единственная странность в обстоятельствах смерти финансиста, напоминает РБК. Как следует из отчета Федерального бюро тюрем, накануне гибели Эпштейна его сокамерника перевели в другое учреждение, после чего он остался в камере один. В тот же день он встретился с адвокатами и подписал новое завещание, о существовании которого сотрудники тюрьмы узнали лишь после его смерти. 

Кроме того, Эпштейну разрешили телефонный звонок в нарушение правил и под предлогом разговора с матерью, хотя фактически он связался с другим человеком, с которым якобы состоял в личных отношениях. В ночь с 9 на 10 августа обязательные обходы и пересчеты заключенных не проводились, а соответствующие документы позже были заполнены задним числом.

Кроме того, следователи обращали внимание на записи с камер видеонаблюдения, на которых буквально за несколько часов до обнаружения тела была зафиксирована некая «фигура в оранжевом», поднимавшаяся к ярусу, где находилась камера Эпштейна. Личность этого человека так и не была установлена.

Финансиста Джеффри Эпштейн впервые судили в 2008 году — тогда его признали виновным в изнасиловании несовершеннолетней. В 2-19 году ему выдвинули новую порцию обвинений в сексуализированной торговле несовершеннолетними и ряде других тяжких преступлений. В материалах по делу Эпштейна регулярно всплывают имена известных политиков и бизнесменов по всему миру.

