Мужчина насиловал свою семилетнюю дочь в прямом эфире за донаты

Испанская полиция арестовала 46-летнего жителя Мадрида, который вел стримы на одном из порносайтов и выкладывал, как он насиловал свою семилетнюю дочь. За просмотр трансляций он получал донаты в виде токенов в размере от 500 до 1000 евро. Об этом сообщает El Mundo.

Как пишет издание, житель испанской столицы развелся со своей женой и не был опекуном их дочери, но проводил с ней время в том числе в выходные, причем экс-супруга мужчины об этом не знала.

Отмечается, что расследование началось после того, другой неназванный мужчина зашел на порносайт и обнаружил, что один из пользователей предлагал посмотреть видео в прямом эфире, на котором он, как утверждалось, «занимался сексом» со своей дочерью, не уточняя, сколько ей лет.

Я переехала в Непал и очень довольна Здесь красиво, дешево, а люди открытые и добрые. Но мне пришлось забыть о привычном комфорте Общество 13 минут чтения

По данным El Mundo, обнаруживший объявление мужчина вступил в переписку с фигурантом, чтобы получить от него необходимую информацию, которую затем от передал полиции через анонимное электронное письмо. Правоохранители выяснили, что арестованный использовал приватные сессии прямых трансляций, чтобы привлечь заинтересованных пользователей, показывая фотографии со своей дочерью в постели.

На фотография мужчина и его дочь были одеты, но во время прямых трансляций мужчина насиловал девочку. Полученные донаты за трансляции он использовал, в частности, для привлечения большего числа подписчиков.

Каннибал с улицы Орджоникидзе Живший в нищете мужчина несколько лет ел своих гостей. Но поймать его не могли, хотя соседи регулярно находили останки Криминал 13 минут чтения

Полиция установила, что мужчина жил в мадридском районе Тетуан. В ходе обыска у него дома обнаружили два мобильных телефона с большим количеством порнографических материалов. Суд заключил мужчину под стражу, обвинив в развращении несовершеннолетних путем изготовления, хранения и распространения детской порнографии, а также в сексуализированном насилии.

El Mundo пишет, что у мужчины уже была судимость. По данным издания, полицейские пока не смогли установить, подвергалась ли девочка изнасилованию с проникновением со стороны своего отца, но им удалось собрать доказательства сексуализированного насилия над ребенком.