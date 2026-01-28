Москвич познакомился со школьницей в сети и изнасиловал

Суд в Москве арестовал местного жителя по обвинению в изнасиловании 13-летней девочки, с которой познакомился в сети. Об этом сообщается в пресс-релизе столичного СК.

По версии следствия, 22 января обвиняемый написал 13-летней школьнице в одном из мессенджеров и договорился с ней о встрече. На следующий день он привел ее в квартиру одного из жилых домов, расположенных на улице Нижняя Первомайская, и напал на нее.

«Он напал на девочку и совершил преступления против ее половой неприкосновенности. Через непродолжительное время потерпевшая рассказала о произошедшем родителям, которые незамедлительно обратились в правоохранительные органы», — говорится в пресс-релизе Следственного комитета.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статьям «изнасилование» (п . «б» ч . 4 ст. 131 УК) и «насильственные действия сексуального характера» (п. «б» ч. 4 ст. 132 УК). Мужчине предъявили обвинения и арестовали на время следствия.

В декабре 2025 года суд в Москве приговорил к шести годам колонии жителя Ставропольского края, который развращал детей и подталкивал их к самоубийству. По информации столичного СК, в 2023 году осужденный познакомился с тремя школьницами в соцсетях. Для этого он использовал вымышленные имена.

Педофил, как сообщается, стал переписываться с девочками, а затем сообщил им, что хочет встретиться и «совершить с ними действия сексуального характера». «Кроме того, в период с июня по август 2023 года в ходе переписки в социальной сети фигурант убеждал нескольких лиц, в том числе несовершеннолетних, совершить с ним совместное самоубийство», — говорилось в пресс-релизе Следственного комитета.

Переписки были обнаружили в телефоне осужденного во следственных мероприятий. В СК добавили, что силовики также провели ряд других экспертиз.