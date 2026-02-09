СМИ раскрыли имена подозреваемых в убийствах мирных жителей Украины российских военных

Британская газета The Sunday Times, опираясь на расследования украинской полиции и сецслужб, раскрыла личности 13 российских военных, которых подозревают в убийствах мирных жителей на Житомирском шоссе в феврале 2022 года. Тогда, как утверждает газета, российские военные в течение трех недель убили 27 мирных жителей. Еще пять человек получили ранения, одна женщина получила серьезные травмы и инвалидность.

В списке The Sunday Times оказались семь солдат пятой танковой бригады под командованием подполковника Романа Николаенко и майора Тхаро Абатаева и шесть солдат 37-й мотострелковой бригады под командованием командира взвода, лейтенанта Вадима Овчинникова.

«Поблизости не было никаких военных позиций. Там были только мирные жители. Мы расследуем эти убийства как возможные преступления против человечности. Каждый убитый был безоружен и пытался скрыться. В машинах находились дети. Они подняли руки, но были убиты», — рассказал старший следователь по военным преступлениям в Украине Дмитро Чебан.

Газета пишет, что Житомирское шоссе было выбрано Владимиром Путиным как путь для нанесения удара по Киеву и создания плацдарма для быстрого захвата близлежащих городов и сел. Однако к апрелю 2022 года ВСУ отбросили российские войска. Отступая, они оставляли шевроны, именные значки и нашивки, которые позволили установить их личности. Полиция также обнаружила графики дежурств с указанными в них именами отдельных солдат.

На видео, снятых беспилотниками теробороны, видно, что с 3 марта 2022 года российские военные рыли траншеи вдоль Житомирского шоссе между селами Мила и Мрия. Там же располагались как минимум четыре российских танка. 7 марта по этой дороге из Киева попыталась выехать колонна мирных жителей. Машины попали под обстрел, а российские военные выстрелили в вышедшего из автомобиля с поднятыми руками Максима Иовенко. Его жене и дочери дали уйти. В убийстве мужчины украинская полиция подозревает 26-летнего лейтенанта из Сибири Даниила Ищенко и 33-летнего младшего сержанта из Сибири Чингиса Таряшинова.

3 марта российские военные открыли огонь по семье Арины Яцюк, которая решила выехать из-под Киева. Солдатами командовал старший лейтенант Вадим Овчинников. Позже попавший в плен Денис Калганов рассказал украинским следователям о расстреле семьи Яцюк. По его словам, родители Арины и ее младшей сестры погибли на месте, Арина была ранена. The Sunday Times пишет, что тело Арины нашли спустя почти два года в беларусском морге.

На следующий день российские военные открыли огонь по Елене и Сергею Стоским. По словам следователя Дмитро Чебана, российские солдаты пытались поджечь автомобиль Стоских, чтобы скрыть следы преступления.

Украинская прокуратура считает, что по крайней мере одно из убийств на Житомирском шоссе было совершено 38-летним командиром танка из Сибири Беликто Будаевым. Среди других подозреваемых — подполковник Роман Николаенко, возглавлявший пятую танковую бригаду, ефрейторы Сергей Сварческий, Эльдар Гарматаров, младший сержант Михаил Жаркой, рядовые Иван Нагуманов и Артем Беликов, ефрейтор Андрей Медведев и младший сержант Алексей Чурин.

По данным газеты, за исключением одного погибшего подозреваемого, всем 13 военным прокуратура Киева вынесла официальные уведомления о подозрении. Теперь прокуратура должна доказать, что убийства на Житомирском шоссе были частью систематической кампании, координируемой высшим руководством российских вооруженных сил.