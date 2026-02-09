EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Криминал

СМИ раскрыли имена подозреваемых в убийствах мирных жителей Украины российских военных

2 минуты чтения 09:39

Британская газета The Sunday Times, опираясь на расследования украинской полиции и сецслужб, раскрыла личности 13 российских военных, которых подозревают в убийствах мирных жителей на Житомирском шоссе в феврале 2022 года. Тогда, как утверждает газета, российские военные в течение трех недель убили 27 мирных жителей. Еще пять человек получили ранения, одна женщина получила серьезные травмы и инвалидность.

В списке The Sunday Times оказались семь солдат пятой танковой бригады под командованием подполковника Романа Николаенко и майора Тхаро Абатаева и шесть солдат 37-й мотострелковой бригады под командованием командира взвода, лейтенанта Вадима Овчинникова.

«Поблизости не было никаких военных позиций. Там были только мирные жители. Мы расследуем эти убийства как возможные преступления против человечности. Каждый убитый был безоружен и пытался скрыться. В машинах находились дети. Они подняли руки, но были убиты», — рассказал старший следователь по военным преступлениям в Украине Дмитро Чебан.

Я переехала в Непал и очень довольна
Я переехала в Непал и очень довольна
Здесь красиво, дешево, а люди открытые и добрые. Но мне пришлось забыть о привычном комфорте
Общество7 минут чтения

Газета пишет, что Житомирское шоссе было выбрано Владимиром Путиным как путь для нанесения удара по Киеву и создания плацдарма для быстрого захвата близлежащих городов и сел. Однако к апрелю 2022 года ВСУ отбросили российские войска. Отступая, они оставляли шевроны, именные значки и нашивки, которые позволили установить их личности. Полиция также обнаружила графики дежурств с указанными в них именами отдельных солдат.

На видео, снятых беспилотниками теробороны, видно, что с 3 марта 2022 года российские военные рыли траншеи вдоль Житомирского шоссе между селами Мила и Мрия. Там же располагались как минимум четыре российских танка. 7 марта по этой дороге из Киева попыталась выехать колонна мирных жителей. Машины попали под обстрел, а российские военные выстрелили в вышедшего из автомобиля с поднятыми руками Максима Иовенко. Его жене и дочери дали уйти. В убийстве мужчины украинская полиция подозревает 26-летнего лейтенанта из Сибири Даниила Ищенко и 33-летнего младшего сержанта из Сибири Чингиса Таряшинова.

Каннибал с улицы Орджоникидзе
Каннибал с улицы Орджоникидзе
Живший в нищете мужчина несколько лет ел своих гостей. Но поймать его не могли, хотя соседи регулярно находили останки
Криминал13 минут чтения

3 марта российские военные открыли огонь по семье Арины Яцюк, которая решила выехать из-под Киева. Солдатами командовал старший лейтенант Вадим Овчинников. Позже попавший в плен Денис Калганов рассказал украинским следователям о расстреле семьи Яцюк. По его словам, родители Арины и ее младшей сестры погибли на месте, Арина была ранена. The Sunday Times пишет, что тело Арины нашли спустя почти два года в беларусском морге.

На следующий день российские военные открыли огонь по Елене и Сергею Стоским. По словам следователя Дмитро Чебана, российские солдаты пытались поджечь автомобиль Стоских, чтобы скрыть следы преступления.

Украинская прокуратура считает, что по крайней мере одно из убийств на Житомирском шоссе было совершено 38-летним командиром танка из Сибири Беликто Будаевым. Среди других подозреваемых — подполковник Роман Николаенко, возглавлявший пятую танковую бригаду, ефрейторы Сергей Сварческий, Эльдар Гарматаров, младший сержант Михаил Жаркой, рядовые Иван Нагуманов и Артем Беликов, ефрейтор Андрей Медведев и младший сержант Алексей Чурин.

По данным газеты, за исключением одного погибшего подозреваемого, всем 13 военным прокуратура Киева вынесла официальные уведомления о подозрении. Теперь прокуратура должна доказать, что убийства на Житомирском шоссе были частью систематической кампании, координируемой высшим руководством российских вооруженных сил.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Я переехала в Непал и очень довольна
Общество
Я переехала в Непал и очень довольна
Здесь красиво, дешево, а люди открытые и добрые. Но мне пришлось забыть о привычном комфорте
00:01
Каннибал с улицы Орджоникидзе
Криминал
Каннибал с улицы Орджоникидзе
Живший в нищете мужчина несколько лет ел своих гостей. Но поймать его не могли, хотя соседи регулярно находили останки
00:01 8 февраля
Гречневый суп с таллием
Криминал
Гречневый суп с таллием
Посудомойщица отравила учеников и сотрудников школы, подсыпав им яд в пищу. Но вскоре выяснилось, что жертв гораздо больше
00:01 7 февраля
Мем принес авиакомпании миллиард долларов
Интернет и мемы
Мем принес авиакомпании миллиард долларов
В соцсетях подшучивали над ней, но это только пошло ей на пользу
00:01 6 февраля
«Папа, а как?»
Интернет и мемы
«Папа, а как?»
Мужчина создал ютуб-канал, где учит людей завязывать галстук и менять шины. Миллионы смотрят его видео и называют отцом
00:01 5 февраля
«Кошки все видели»
Криминал
«Кошки все видели»
Бывший партнер жестоко убил котоняню на глазах у животных, за которыми она присматривала
00:01 4 февраля

Самое читаемое

Дневники убийцы потрясли Россию
Криминал
Дневники убийцы потрясли Россию
История смерти Татьяны Страховой расколола общество и до сих пор не дает многим покоя
00:01 20 января
Горящие новости
Власти Казахстана решили изменить правила въезда для россиян
СМИ: у Кадырова отказали почки
СМИ рассказали о состоянии сына Кадырова
Россиянин нашел способ обойти все блокировки интернета
Близкий к Кремлю политолог рассказал о последствиях убийства Путина
Крупнейшая компания России оказалась в глубоком кризисе
Борис Гребенщиков ответил на вопрос про «сигналы» о возвращении в Россию
Названо самое популярное слово в русском языке
В рунете появился мем про «олицетворение офисной токсичности»
Женщина полтора года притворялась мужчиной и пожалела об этом
Общество
Женщина полтора года притворялась мужчиной и пожалела об этом
Она хотела лучше понять мужчин — но эксперимент закончился плачевно
00:01 13 января
Бездушная злобная мразь
Криминал
Бездушная злобная мразь
Девочка отпросилась на ночевку к подруге, но на самом деле пошла на пикник с «королем лицемеров». Эта встреча оказалась для нее последней
3 мая 2025
Моя дочь живет в Австралии с отцом, и мы видимся раз в год
Общество
Моя дочь живет в Австралии с отцом, и мы видимся раз в год
Меня называют плохой матерью, а я считаю, что это лучший выбор в нашей ситуации
00:01 12 января
Горящие новости
Власти Казахстана решили изменить правила въезда для россиян
СМИ: у Кадырова отказали почки
СМИ рассказали о состоянии сына Кадырова
Россиянин нашел способ обойти все блокировки интернета
Близкий к Кремлю политолог рассказал о последствиях убийства Путина
Крупнейшая компания России оказалась в глубоком кризисе
Борис Гребенщиков ответил на вопрос про «сигналы» о возвращении в Россию
Названо самое популярное слово в русском языке
В рунете появился мем про «олицетворение офисной токсичности»