СМИ сообщили об уверенности Зеленского в победе на выборах

Действующий президент Украины Владимир Зеленский открыт для идеи проведения выборов в стране и уверен в своей победе на них. Об этом пишет американское агентство Reuters, ссылаясь на источники в окружении украинского лидера.

«Зеленский, чья поддержка снизилась с начала конфликта, но по-прежнему значительно превышает 50%, уверен в своей победе», — говорится в публикации издания.

Сразу несколько его источников сообщили, что на переговорах в столице ОАЭ Абу-Даби украинская и американская делегации обсудили возможность одновременного проведения в Украине выборов и референдума по вопросу заключения мирного соглашения. По словам некоторых из них, представители США предложили сделать это уже в мае.

Некоторые собеседники агентства скептически оценили это предложение, заявив, что американцы «слишком торопятся», и подчеркнули, что подготовка голосования потребует большего времени.

Президентские выборы в Украине должны были пройти в марте 2024 года, но были перенесены на неопределенный срок из-за военного положения, введенного Киевом после начала российского вторжения.

В феврале 2025 года президент США Дональд Трамп опубликовал в принадлежащей ему соцсети Truth Social пост, в котором резко раскритиковал Зеленского, назвав его «комиком» и «диктатором без выборов».

После этого, как писали СМИ, украинские политики и общественность сплотились вокруг своего президента. С заявлениями в поддержку Зеленского выступили даже те политические деятели, которые находятся в оппозиции к нему. Так, например, глава фракции «Батькивщина» в Верховной Раде Юлия Тимошенко подчеркнула, что Украина — суверенное государство, а Зеленский — его законный президент, пока не будет избран другой.

Всего несколько дней спустя, отвечая на вопросы журналистов, Трамп заявил, что не помнит, чтобы называл Зеленского диктатором, и не верит, что мог сделать это.